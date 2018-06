Snaha koupit a zbořit ubytovnu Ostravě-Jihu nevyšla. Získal ji soukromník

„Se zástupci Hlubiny jsme opakovaně jednali. Nejen o ceně, ale i s potenciálními investory, které postupně přiváděli. Jejich záměr přestavět ubytovnu na byty pro běžné občany, včetně snížení počtu pater výškové budovy, jsme podporovali. Bohužel investoři odstoupili,“ líčí místostarostka Jihu Hana Tichánková.

Podotkla, že poté znovu jednali o odkupu a nabídli 50 milionů. Majitel ale požadoval 67,5 milionu, což byla cena stanovená znalcem. Takovou sumu obvod zaplatit odmítal.

„Cena byla určena výnosovou metodou, při které se zohledňuje budoucí zisk z provozu ubytovny. My jsme však zamýšleli celý objekt vzhledem k jeho stavu zbourat,“ vysvětluje Tichánková.



Hlubina patří podle radnice k nejproblémovějším z 13 ubytoven v obvodu Jih. Radnice se teď proto chystá instalovat do jejího okolí více bezpečností kamer, ale současně chce pokračovat v jednání o odkupu. „Boj za bezpečnost v obvodě nevzdáme,“ říká místostarostka.

Vyhlášení bezdoplatkových zón zatím neprošlo

Bývalý provozovatel a současný provozní ředitel Hlubiny Daniel Fatura ale oponuje, že ubytovna problémová není.

„Doložili jsme to statistikou výjezdů policie, strážníků či sociálních pracovníků. Čísla jsou diametrálně odlišná, tedy mnohem nižší, než vykazuje radnice. Proto také neuspěla se žádostí prohlásit naši ubytovnu za vyloučenou lokalitu. Máme tu vlastní ochranku, pořádek i přísná pravidla, která postupně přeneseme i do všech dalších ubytoven stejného vlastníka,“ líčí Fatura.

Hlubinu koupil Martin Gavlas, který už provozuje tři jiné ubytovny: dvě v Ostravě, v ulicích Čujkovova a Výstavní, a Předvoj v Karviné.

„Všechny chce do čtyř let opravit a zaměřit se na bydlení pro jednotlivce, páry nebo maximálně matky se dvěma dětmi. Početné rodiny už ubytovávat nebude, ať potom ukážou radnice či neziskové organizace, že to zvládnou lépe,“ nastínil Fatura. Podotkl ještě, že nižší kupní cena Hlubiny souvisí s dalšími vzájemnými obchody mezi jejím bývalým a současným vlastníkem.

Radní Jihu už v roce 2015 nabídli odkup zástupcům všech ubytoven na svém území. Zájem prodat měli tři, ale ani s jedním se nakonec obvod nedohodl na ceně. Žádali příliš mnoho.

Obvod chtěl eliminovat problémové nájemníky ubytoven i tím, že loni požádal o vyhlášení bezdoplatkových zón. Jenže neuspěl. Nedávno o totéž požádal podruhé. Rád by vyhlásil čtyři bezdoplatkové zóny, které zahrnují také Hlubinu.

Kromě toho radní Jihu požádali město o přípravu změny územního plánu a vydání územního opatření s cílem vyhlásit stavební uzávěru. „To nám umožní zakázat veškerou stavební činnost vedoucí ke vzniku nových ubytoven,“ říká Tichánková.