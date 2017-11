Na ucho neslyší, na oko nevidí. Za ujetí od nehody dostal lékař podmínku

Soud udělil lékaři dvouletou podmínku se zkušební dobou na tři roky, dále musí zaplatit padesát tisíc korun a padesát měsíců, tedy něco přes čtyři roky, nesmí řídit motorová vozidla. Lékař si ponechal lhůtu na případné odvolání, státní zástupce učinil totéž.

Zákaz řízení je však spíše formální, protože znalec uvedl, že při svém hendikepu by lékař neměl řidičský průkaz vůbec vlastnit, což se už také stalo. A omezení doložil i ve svém posudku.

Nehoda se stala 25. října po šesté hodině ráno v ulici K myslivně v Ostravě-Porubě poblíž budovy Českého hydrometeorologického ústavu. Dvacetiletý Tomáš Chodil šel s kamarádem do školy na univerzitu. Když vstoupili na přechod pro chodce, narazil do Chodila vůz Toyota Auris.

Za volantem seděl 49letý Jaroslav Hájek, špičkový onkolog Fakultní nemocnice Ostrava, který jel do práce. Po střetu nezastavil a pokračoval nezměněnou rychlostí dále na parkoviště u nemocnice.

Bál jsem se agrese mladíka, říkal lékař

„Zraněného hocha jsme vůbec neviděl. Soustředil jsem se na nedaleký odjíždějící autobus a jednoho mladíka jsem zaznamenal vlevo od vozu. Pak někdo nebo něco bouchlo do čelního skla a když jsem se podíval do zpětného zrcátka, mladík tam stál,“ líčil střet lékař.

Myslel si údajně, že byl mladík rozčilený kvůli nedání přednosti na přechodu pro chodce, proto buď rukou nebo nějakým předmětem mu rozbil část čelního skla. „Obával jsem se jeho agrese, tak jsem pokračoval dále,“ vysvětlil.

Ve skutečnosti jeden z chodců po střetu s vozem vyletěl do vzduchu a dopadl o kousek dále ve směru jízdy, byť v jiném jízdním pruhu.

Zraněný si nehodu vůbec nepamatuje

Chodil utrpěl otřes mozku, měl rozdrcené tři zuby, pohmožděná žebra a mnoho modřin. V nemocnici pobyl asi tři dny a léčil se další dva měsíce. Zůstal však naštěstí bez dalších následků. „Nehodu si vůbec nepamatuji, vzpomínám si jen, jak jsem se asi o půl desáté probudil v nemocniční posteli,“ řekl Chodil.

Zato jeho kamarád policii nehodu popsal. Na přechod podle něj vstoupili v době, kdy auto bylo ještě dost daleko. „Najednou se mi zdálo, že zrychlilo, řidič si asi myslel, že to stihne. Já zpomalil, ale Tomáš už zareagovat nestačil a automobil ho srazil,“ popsal.

Obhájce s obžalovaným přiznávali porušení dopravních předpisů, ale odmítali úmyslné ujetí od nehody. Lékař poukazoval na to, že na levé oko v podstatě nevidí a na levé ucho neslyší. „Nebýt tohoto hendikepu, jistě by popis toho, co se stalo, působil nevěrohodně,“ uvedl obhájce.

Policii se sám nepřihlásil

Upozornil navíc, že lékař neměl jakýkoliv důvod nezastavit. Před jízdou nepil alkohol, nepřekročil rychlost. Zmínil také, že Hájek patří mezi uznávané onkology. „Představa, že by takový člověk neposkytl pomoc, je nemyslitelná,“ konstatoval obhájce.

Obžaloba se opírala také o to, že zatímco vůz si lékař nechal opravit takřka okamžitě, k zastavení nebo ohlášení nehody se neměl. Lékař Hájek uvedl, že o zraněném se dozvěděl až druhý den večer z televize, když policie žádala svědky o pomoc a přidala kamerový záznam.

„Ještě jsem šel do práce, zastupoval jsem přednostu a nechtěl jsem, aby pacienti čekali. Byli jsme dohodnutí s manželkou, že po návratu z práce mě odveze na policii,“ vypověděl lékař. Jenže ze zaměstnání se údajně vrátil unavený, proto si ještě šel lehnout. A to už přijela policie sama.

Auto si kvůli škodám po nárazu neobešel

Soudce také nechápal, jak je možné, že lékař při zaparkování auta s rozbitým sklem nepřišel i na rozbitý levý reflektor. „To myslíte vážně, že jste si vůz neobešel, jaké máte škody?“ reagoval soudce. A na soudcovo upozornění, že u policejního výslechu neříkal nic o tom, že by se bál agresivního chodce, Hájek uvedl, že tehdy byl ještě v šoku. „Byl jsem v takovém stavu, že jsem nevěděl, čí jsem.“

Soud dal nakonec zapravdu obžalobě. Ale stanovil podmínečný trest, to také vzhledem k tomu, že se lékař zraněnému omluvil a zaplatil mu za nemajetkovou újmu šedesát tisíc korun.

„Je mi moc líto, co se stalo. Kdybych o zraněném věděl, nepochybně bych zastavil,“ prohlásil Hájek. Poškozený Chodil mu už odpustil. „Jen mě mrzí, že se nezachoval jako chlap. Není možné, aby si střetu se stodvacetikilovým tělem nevšiml,“ zhodnotil.

Nehodu zachytila i jedna z kamer v okolí