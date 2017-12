Opava opraví Divadelní klub, blok za obchodním centrem Slezanka odsouvá

Rekonstrukce Divadelního klubu podle odhadů přijde na 30 milionů korun a město by při jeho opravách rádo využilo pětadvacetimilionovou státní dotaci. Opavští radní už schválili smlouvu na projektovou dokumentaci. „Do konce března či do dubna by měla být dokumentace pro stavební povolení a možná i stavební povolení. Plánuje se celková rekonstrukce objektu, který se využije pro potřeby divadla,“ upřesnil náměstek primátora Dalibor Halátek.



Divadelní klub dostane novou střechu, krov, plášť, kompletně se vymění rozvody elektřiny, tepla a vody, opraví se jeho částečně narušená statika. Divadlo jej nyní využívá jako sklad rekvizit a šicí dílny. Do budoucna sem počítá s přesunem skladu kostýmů, ale i s druhou, komornější divadelní scénou. Budova se opravy naposledy dočkala před téměř půlstoletím.

Podle původních plánů opavské radnice měly spolu s opravami bývalého Divadelního klubu začít i první kroky k proměně širšího prostoru okolo Slezanky. Slezská metropole si letos nechala vypracovat architektonický návrh, jak by blok ohraničený Popskou a Ostrožnou ulicí, Horním náměstím a právě Divadelním klubem měl vypadat, a na jeho základě zamýšlela dál postupovat.

Dokončí územní studii a zbytek nechají na novém vedení

Výsledkem sedmiměsíční kampaně Vize za Slezanku je návrh šestnácti bytových domů coby linie na místě současné Slezanky i v prostoru za ní, městské tržnice a takzvaného polyfunkčního domu.

Zatímco bytové domy by do budoucna postavili soukromí investoři, u tržnice a polyfunkčního domu, jenž by přiléhal k Divadelnímu klubu, návrh počítal s investicí města, kterou vyčíslil na 140 milionů. A první výhled počítal s tím, že by město mohlo už příští rok začít i s přípravami dalších plánů.

Rozhodne ale až nové vedení Opavy, jež příští podzim vzejde z komunálních voleb. „Momentálně se v souvislosti se Slezankou a prostorem za ní dopracovává územní studie, aby mohla být zavkladována a mohlo se s ní dále pracovat,“ nastínil současný vývoj náměstek Halátek.

Studie by měla být hotová v březnu a měla by suplovat dokumentaci pro územní řízení. „Díky tomu už by se pak při přípravě jednotlivých staveb mohla začít zpracovávat přímo projektová dokumentace pro stavební povolení,“ vysvětlil Halátek. Více už Opava nestihne. „Chceme dotáhnout do konce územní studii, aby vše bylo nachystáno. Co bude dál, je otázkou nového vedení města,“ uzavřel.