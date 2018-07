V domech ostravského obvodu Jih budou kamery, i bez souhlasu nájemníků

Když Martin Gorol, bývalý domovník v panelovém domě s 76 obecními byty na Výškovické ulici v Ostravě-Jihu, žádal radnici o instalaci bezpečnostních kamer, musel pracně shánět podpisy nájemníků. Dnes už to nutné není. Muž ale času a energie nelituje.

„Kamery máme v domě rok a situace se od té doby zlepšila o sto procent. Až na drobnosti nikdo nic neničí ani neznečišťuje,“ říká muž.

„Krátce po instalaci kamer se sice ještě někdo vymočil ve výtahu, ale když lidé zjistili, že město to s provinilcem řeší, podobné excesy rázem ustaly. Dříve problémoví nájemníci se zklidnili,“ líčí Martin Gorol.



Úspěch pilotního projektu inspiroval radní Jihu k jeho rozšíření. Obvod nyní hledá dodavatele kamer pro tři desítky domů. „Vyhlásili jsme veřejnou zakázku, zájemci musí poslat nabídku nejpozději 8. srpna do 10 hodin,“ říká mluvčí radnice Gabriela Gödelová.

Instalace kamer bude pokračovat

Vítěz bude kamery nejen instalovat, ale také je po dobu pěti let provozovat. Obvod je připravený zaplatit za to miliony a pokračovat v instalaci kamer do dalších domů.

„Reagujeme tak na opakované podněty nájemníků. Jsem přesvědčená, že kamery přispějí ke zvýšení ochrany svěřeného majetku i bezpečí nájemníků, a v případě nežádoucího chování k dopadení pachatelů,“ uvedla radní Jihu pro bytovou oblast Markéta Langrová.

Právě ta hledala asi půl roku legální způsob, jak umístit kamery i tam, kde s tím problémoví nájemníci nesouhlasí. A našla. „Dříve potřebovali vlastníci domů podpisy nájemníků. Dnes už ne. Umožnila to změna stanoviska úřadu pro ochranu osobních údajů,“ vysvětluje Langrová.



V první vlně Jih umístí kamery do společných prostor nejproblémovějších domů, hlavně v ulicích Čujkovově, V. Košaře, Výškovické či B. Václavka. Postupně je kontroluje.

„Od podzimu jsme zkontrolovali už 549 bytů. Výsledkem je, že 24 bytů musí nájemníci vyklidit a 49 nájemců jsme upozornili, aby zanechali závadného chování, jinak jim ukončíme nájemní vztah,“ zmínila Langrová.