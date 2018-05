Taxikáře v Opavě přepadávali dva nedospělí výrostci. Kvůli adrenalinu

Scénář byl vždy podobný. V noci si zcela náhodně vybrali vůz taxi, lhostejno, kdo seděl za volantem. Jeden z dvojice útočníků si sedl vedle řidiče, druhý dozadu. Nechali se odvézt na nějaké odlehlé místo v Opavě.

„Když zastavili, tak mladík sedící vzadu vzal řidiče do takzvané kravaty a druhý přiložil k taxikáři nůž a dožadoval se vydání peněz,“ popsal přepadení opavský kriminalista Adam Suchánek.

V červnu, kdy šli mládenci do akce poprvé, si odnesli tři tisíce korun, podruhé odešli s prázdnou.

Zastřel ho, vyzval komplice

Nejdramatičtější pak bylo prosincové přepadení. To se lupič na místě spolujezdce začal s řidičem dohadovat. Taxikář odmítal peníze vydat a agresor se ho proto snažil nožem opakovaně bodnout.

„To se mu naštěstí nepodařilo, protože taxikář se aktivně bránil a měl fyzickou převahu. Nakonec utrpěl ‚jen‘ lehké zranění,“ dodal opavský policista.

Řidiči proto lupiči vzali alespoň klíče od vozu, aby je nemohl pronásledovat. Jeden z nich pak dokonce vyzval druhého, aby vzal zbraň a taxikáře zastřelil. Jestli u sebe opravdu nějaký revolver nebo pistoli měli, se policistům zatím zjistit nepodařilo.

O peníze nám nešlo, řekli policistům

Protože jsou pachatelé mladiství, policie o nich nesdělila nic konkrétnějšího, včetně přesného věku. Oba už z loupeží obvinila, ze sazby od dvou do deseti let jim vzhledem k věku hrozí polovina. Kriminalisté také požádali o jejich vzetí do vazby, čemuž však opavský soud nevyhověl. Oba ještě nebyli soudně trestaní.

„Spolupracují, k činům se doznali a vysvětlují okolnosti jejich počínání,“ poznamenal policista Suchánek. Vyšetřovatelům řekli, že o peníze jim nešlo, byť lup z prvního přepadení rychle utratili.

„Prý jen chtěli prožít nějaké dobrodružství. Ale nerozhodli se třeba něco odcizit v obchodě, hned začali přepadávat taxikáře,“ podivoval se Suchánek. Policisté nyní také zjišťují, jestli dvojice obviněných nemá na svědomí více nezákonných činů.