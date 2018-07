Ve válečném hrobě v Návsí zřejmě neleží partyzáni uvedení na pomníku

Ministerstvo obrany tvrdí, že další takový případ u nás v republice nezná, a nevylučuje ani exhumaci.

„Nejdříve na omyl upozornil v roce 1980 doktor Roman Prášil. Sbíral informace a listiny o válečných časech v regionu a setkával se s celou řadou pamětníků. Zaslal tehdy dopis na jablunkovský úřad se správnými jmény padlých,“ řekl historik Petr Majer z Bystřice.

Dokument poukazuje na to, že pod zemí neleží partyzáni Táňa Vasilevna Zinijevová, Vasil Vasiljevič Vaškovič a Mikola Michaljevič Ježkov, ale důstojník polské armády Vladimir Vladimirovič Bajan, jenž zahynul u Dolní Lomné při přestřelce 17. srpna 1944.

Dále radistka Janina Ivanovna Dombrovskaja z Archangelsku, kterou do hrobu osobně pochovával Josef Kluz z Mostů u Jablunkova. A do třetice rozvědčík, jenž zahynul při seskoku u viaduktu v Dolní Lomné 17. srpna 1944.

Ministerstvo: Ještě jsme takový případ neměli

„Všechno jsem si nechal ověřit v archivu Muzea revolučních bojů v Ostravě. Že jsou jména na pomníku fiktivní, mi potvrdil předseda tehdejšího městského národního výboru,“ napsal v listu Prášil, který žádal národní výbor i státní instituce, aby náhrobek daly do pořádku.

„Zřejmě kvůli zkostnatělosti totalitního režimu neuspěl. Jenže uběhlo dalších 37 let a na pomníku jsou stále špatná jména. Pokračoval jsem v úsilí Prášila a vypátral, že se vší pravděpodobností onen bezejmenný rozvědčík v Dolní Lomné byl M. Z. Alexejenko. Údaj mi potvrdil slovenský historik a badatel Stano Bursa,“ uvedl Majer, který o válečném období i hrdinech v Těšínském Slezsku vydává knihy.

„O tomto případu víme jak u nás v obci, tak na jablunkovském městském úřadě. Nyní mezi sebou řešíme, jak to provést,“ sdělila starostka Návsí Lenka Husarová.

Ministerstvo obrany, které vede evidenci válečných hrobů, vychází z informací, jež do ní vkládají pracovníci úřadů obcí s rozšířenou působností. Ti pak nesou odpovědnost za jejich správnost a úplnost.

„Ještě jsem se nesetkal se špatnými údaji na válečném hrobě. Maximálně se někdy na pomník doplní jméno,“ zmínil Imrich Vetrák z odboru pro válečné veterány ministerstva obrany. Nevyloučil, že v takové situaci by se mohlo přistoupit i k exhumaci. Ta jediná by totiž stoprocentně prokázala pochybení.

Kdo by měl uvést nápisy na hrobu do souladu se skutečností? „Péči o válečný hrob podle zákona zabezpečuje jeho vlastník. Na základě naší evidence je to obec Návsí. Pokud vlastník není známý, má to na starosti vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěný,“ poznamenal Vetrák.