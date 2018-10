V Novém Jičíně vítaly wehrmacht slavobrány. Zábor zachytily barevné snímky

Seriál 19:09 , aktualizováno 19:09

Přesně osmdesát let uplynulo od okamžiku, kdy do většinově německého Nového Jičína přijel na základě mnichovského diktátu wehrmacht. Mnoho obyvatel to tehdy vnímalo jako naplnění jejich přání připojit město k Německu.