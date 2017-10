Černá kostka je zpět ve hře, kraj zjišťuje využitelnost původního plánu

„Osm set milionů korun by mělo přijít z ministerstva kultury, po sto padesáti milionech by pak na stavbu dal kraj a ostravský magistrát,“ vypočítává Libuše Foberová, ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. „V současnosti se rozhoduje, zda bude možné využít upravené původní plány takzvané Černé kostky, nebo zda se půjde cestou nového projektu.“

O nové vědecké knihovně se hovoří už mnoho let. Nejblíže k zahájení stavby měla budova navržená ateliérem brněnských architektů Tomáše Pilaře a Ladislava Kuby těsně před volbami v roce 2008, kdy byla zajištěná i významná dotace. Vítězní sociální demokraté ale tehdy přípravy zastavili.

Podzemní garáže nejspíše nebudou

O budoucnosti nové knihovny má být jasno do konce roku. Krajský úřad si už zadal vypracování studie, nakolik je původní projektová dokumentace na stavbu Černé kostky použitelná v současnosti. Podle smlouvy zveřejněné na stránkách hlidacsmluv.cz zadal kraj zakázku za 423 tisíc korun společnosti MR Design CZ. Ta by měla přepočítat původní návrh na současné ceny, ale také zjistit, nakolik se na ceně stavby projeví skutečnost, že by se nestavělo 346 parkovacích míst v podzemních garážích. Nově se totiž počítá jen s parkovacími místy na povrchu.

„To je jedna z největších změn, které jsme s autory původního návrhu projednávali,“ potvrzuje náměstek hejtmana Lukáš Curylo. „S pány Pilařem a Kubou jsme jednali o možných změnách jejich návrhu, protože se od doby jeho vzniku mnohé změnilo. Nakonec jsme se dohodli, že se nebudou měnit vnější proporce stavby, vnitřní parametry se však změnit mohou.“

Odstoupení od stavby podzemních garáží by podle náměstka hejtmana nemělo příliš vadit. Do budoucna by knihovna podle něj mohla využívat například podzemní garáže plánované u koncertního sálu, jenž by chtěl v sousedství knihovny postavit ostravský magistrát.

Změny nevadí

„Jsme rádi, že se projekt stavby vědecké knihovny oživil. Projednávali jsme jej na jaře s vedením kraje. Navrhované odchylky aktualizovaného stavebního programu nejsou zásadní,“ komentuje případné změny spoluautor původního plánu Ladislav Kuba.

Černá kostka. Projekt Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě; © Kuba, Pilař architekti, 2009

Změny vnitřních proporcí vědecké knihovny jsou podle její ředitelky nutné. „Za posledních deset let se činnost vědeckých knihoven významně proměnila, služby se přesouvají do virtuálního prostoru, což mění prostorové nároky na provoz knihovny,“ vysvětluje s tím, že knihovna by rozhodně dokázala uvolněné prostory využít.

„Naším cílem je co největší zpřístupnění fondů, maximální volný výběr pro návštěvníky. Oproti původnímu plánu bychom v knihovně chtěli nově mít i studovnu s nočním provozem, v budově by mohlo najít své působiště i některé z oddělení Knihovny města Ostravy,“ vyjmenovává.

Rozhodne se asi v prosinci

O tom, kterou z variant krajský úřad nakonec zvolí, tedy zda upraví původní plány Černé kostky, nebo půjde cestou nového projektu, by se mělo rozhodnout v průběhu prosince.

„Pokud by byly možné úpravy původního projektu, bude o nich rozhodovat rada kraje. Pokud by tento využít nešel, muselo by o dalším rozhodovat zastupitelstvo,“ popisuje příští kroky náměstek primátora. „Zastupitelstvo by se muselo zapojit v okamžiku, kdy by plány na původní Černou kostku definitivně padly. To by se totiž musel odepsat celý projekt, jenž už stál několik desítek milionů korun. V takovém případě bychom museli začít hledat nové řešení, to ale dnes nemohu konkretizovat,“ zakončil náměstek.