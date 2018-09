Kariéra bude na dosah celý rok, vysoká škola báňská má centrum práce

„V reakci na úspěšný veletrh práce Kariéra Plus se nám ozývali zaměstnavatelé, že by přivítali možnost celoročního kontaktního místa se studenty, kde by je mohli oslovovat, pořádat pro ně přednášky i jiné akce,“ vysvětlila důvody vzniku centra jeho koordinátorka Alice Šustková.

„Zároveň jsme měli od zaměstnavatelů signály, že studenti ne právě nejlépe zvládají takzvané měkké dovednosti, i v jejich zvládání bychom jim chtěli pomoci.“



Studentům by proto nové centrum chtělo nabídnout například kurzy cizích jazyků. Právě na jejich slabé ovládání si zaměstnavatelé, při hodnocení kvalit absolventů vysokých škol, stěžují nejčastěji.

„Jsme vysoká škola, tady už nemůžeme učit studenty základům jazyka a podobně, ty musí znát ze střední a základní školy,“ vysvětluje Alice Šustková. „Od příštího týdne startujeme program Angličtina improvizační metodou, který by měl posunout jak věčné začátečníky, tak ty, kteří mají dobré znalosti, ale stydí se třeba daným jazykem mluvit.“

Zájem o jazykovou výuku byl mezi studenty velký, ještě před jeho začátkem byla všechna místa obsazena. „Když bude ten přetlak velký, zvažujeme rozšíření nabídky,“ řekla Šustková.

Zájem mají i zaměstnavatelé

Velký zájem o fungování centra mají podle koordinátorky i samotní zaměstnavatelé. „Už jsme začali s nabídkou míst pro jarní veletrh Kariéra Plus, během čtrnácti dnů je polovina kapacity zamluvená,“ přiblížila Šustková zájem podnikatelů o studenty vysoké školy.

Ovšem i oni mají vůči školství a znalostem absolventů výhrady.

„Lidé na trhu práce nejsou a nebudou, to nás nutí stavět co nejmodernější a nejrobotizovanější výrobní linky. Školství se změnilo, přibylo gymnázií, ale ubývá technických škol,“ řekl Bohumír Blachut, spolumajitel opavské společnosti Isotra. „Problém ale je i v tom, že do budoucna nemusí být ani technici, kteří by uměli stavět ty roboty.“

Důležitost propojení školství a zaměstnavatelů vysvětlovala Táňa Strojná ze společnosti ManpowerGroup: „Úzký kontakt mezi zaměstnavateli a studenty je důležitý hlavně proto, aby školy neztrácely kontakt s moderními trendy, aby své studenty nepřipravovaly na něco, co už nefunguje.“

Centrum bude zároveň i místnost, kde se setkávají podnikatelé a studenti – na přednáškách i na workshopech. „Některé budou pořádat zaměstnavatelé, některé my,“ řekla Šustková.

Centrum by si podle ní mělo na svůj provoz samo vydělat. „Pro workshopy máme zhruba třicet míst, ale můžeme využít i jiné prostory,“ řekla koordinátorka. „Centrum na sebe vydělává, zaměstnavatelé platí například za inzerci pracovních pozic, pokud jde třeba o odborné vzdělávání, snažíme se tyto věci vyřešit barterem. V žádném případě ale nechceme suplovat firmy nabízející práci. Tímto směrem nemíříme, nám jde hlavně o to, co nejlépe studenty připravit na přechod od studia do práce třeba už jen tím, že jim pomůžeme zpracovat životopis.“