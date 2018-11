V Mostech u Jablunkova opravují historické hvězdicové opevnění Velká šance

„Zatímco před staletími šance bránily vstupu cizinců do průsmyku a dál do země, po rekonstrukci budou naopak lákat lidi k návštěvě. Polní opevnění v místě stojí od 16. století. Sloužilo proti Turkům, proti uherským povstalcům a nakonec proti Prusům. Naposledy se o něj bojovalo v první polovině devatenáctého století,“ vysvětlil Martin Krůl z Muzea Těšínska s tím, že komplex se zdokonaloval pokaždé, když se objevil nový nepřítel. Průsmykem vedla známá obchodní stezka a proudil obchod z Uher do Pobaltí a zpět.



Obranné valy v délce přes 800 metrů byly hodně zdevastované. Některé části opevnění se musejí dostavět. Původní se budovalo z kamenů bez spárovací hmoty.

Aby nové vypadalo stejně, používají stavbaři speciální směs betonu a malty pouze v zadní části zdí, takže zvenčí není hmota vidět. Valy se opravují nebo dostavují do původní výšky a celým příkopem povede stezka, která bude končit u takzvané Uherské brány.



V jedné z částí šancí vzniká interaktivní muzeum ukryté pod zemí a parkoviště. „Obojí přijde zhruba na deset milionů korun. Pomohou nám dotace z programu přeshraniční spolupráce. Samotné opevnění rekonstruujeme s pomocí státu i kraje po částech,“ řekl starosta Mostů u Jablunkova Ondřej Niedoba. Na charakteristický hvězdicový tvar šancí se budou moci lidé podívat z rozhledny.

Nález císařské cesty

„Při stavbě muzea a parkoviště jsme našli pod současnou komunikací původní novověkou císařskou pevnostní cestu. Dokonce se kvůli ní posunul půdorys muzea. Cesta je v horní části široká šest metrů a v dolní čtyři. Je z udusaného štěpu a lemovaná dlážděním. Některé její části necháme odkryté, aby si je mohli lidé prohlédnout, jiné zakryjeme,“ uvedl archeolog Pavel Malík.

Dalším objevem byl historický propustek, který odváděl z opevnění vodu. Pevnost Velká šance tvořila centrální bod celého systému opevnění na slezské hranici nazývaného souhrnně Jablunkovské šance. Sem spadá ještě osm objektů, z nichž se zachovaly některé části dodnes: Velká šance – Mosty u Jablunkova, Malá šance – valy Čierne, Stará šance – Svrčinovec, Megoňky – Čadca, Mosty – Dolina, Bukovec – v Suši, na Kempě, na Dílku.

Komplex Velká šance, který zabírá plochu asi tří hektarů, kdysi zahrnoval brány, prachárnu, kasárny, skladiště a jiné potřebné budovy, třeba pekárnu.