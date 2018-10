VIDEO: V Ostravě odhalili sochu Věry Špinarové. Synovi se dílo nelíbí

Figura přišla zhruba na 600 tisíc korun. Na skulptuře několik měsíců pracoval sochař David Moješčík z Janovic na Frýdecko-Místecku podle zadání obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Umělec do svých děl rád ukrývá symboly.

„Původně měla mít v ruce mikrofon, ale ten jsem nakonec zrušil, protože ho se svým hlasem nepotřebovala. Má ji otevřenou, jako by něco vypustila, třeba život. A druhá ruka je v jejím typickém rockerském gestu, které navíc směřuje k místnímu kostelíku – do jiného světa. Pohled má odosobnělý. Tak jsem ji totiž vnímal, když zpívala. Úplně se tomu oddala,“ vykládá Moješčík.

Podle něj byla zpěvačka byla hrdá na svůj poslední krátký sestřih s vyholenou částí na boku hlavy, tak jí ho nechal i na skulptuře.

Úplně na začátku, když se domlouvala podoba Špinarové, navrhoval umělec zhotovit ji s podobou z mladších let, ale zadavatelé to odmítli.

Bronzová socha se odlívala podle modelu, jenž zůstane v bílé barvě a bude umístěn v interiéru radnice. „Jako v té písni … chtěla bych být celá bílá, jako Jawa 250 …,“ vysvětluje Moješčík, který by si přál, aby lidé symboly na sochách hledali a přemýšleli o nich.

Pátrat po nich mohou i u jeho dvou předešlých soch. Na skulptuře Karla Kryla, která stojí od června u Českého rozhlasu, a Leoše Janáčka o kousek dál, na Jiráskově náměstí v Ostravě.

„Každé dílo má svoje, a občas nejde všechno podle plánů. U Věry Špinarové jsem si třeba při broušení figury naprášil do oka. Asi tři týdny jsem na něj neviděl,“ popisuje umělec. „Naštěstí se nestalo nic vážnějšího, jako například u Karla Kryla, jehož socha mi kvůli pokaženému topení zmrzla a dělal jsem ji znova. V pořádku jsme ji i v pondělí upevnili na podstavec. Figura není těžká, unesli jsme ji ve dvou.“

Jen velmi kritická slova měl k dílu syn Špinarové David Pavlík. K průběžným konzultacím prý nebyl přizván. „Jen na začátku, když se vybíralo místo, pak rok a čtvrt nic. Myslel jsem si, že projekt usnul. Najednou mi zavolal sochař kvůli datu narození a k mému velkému překvapení řekl, že socha už je hotová,“ líčil Pavlík.

Socha Věry Špinarové se nachází v Husově sadu:

Když dílo viděl, zhrozil se. „Jiná póza, jiný účes, je to až příšerné. Byl bych nejradši, kdyby se socha přepracovala. Jsem zklamaný,“ povzdychl si. Slavnostního aktu se sice zúčastnil, ale samotné odhalení odmítl. Pavlík se usmál při otázce, co by jeho matka řekla na to, že má v Ostravě sochu. „To by mě asi poslala někam, na takové věci nebyla. Ale myslím, že si sochu zaslouží, jen tedy jinou,“ zakončil.

Umělci kritizují výběr sochaře

Sochař Moješčík řekl, že na konzultace a samotnou tvorbu měl málo času, protože centrální obvod chtěl mít hotovo do komunálních voleb. „Já jsem to zvládl, ale vinou různých termínů povolení se to nakonec stejně nestihlo,“ poukázal.

Výslednou podobu sochy Špinarové označil za esenci různých zpěvaččiných období. „Není to konkrétní Věra Špinarová ve věku před smrtí, není to ani ona jako mladinká. Je to něco mezi tím. Má tam punkový účes, na který byla hrdá a stála si za tím. Stejným způsobem já si stojím za tím, že to má být esence té podoby,“ vysvětli sochař.

Část ostravských umělců také kritizuje, že na sochy v ulicích centrální ostravský obvod nevypsal veřejnou soutěž, ale už na předchozí díla, skladatele Leoše Janáčka a písničkáře Karla Kryla, byl přímo vybrán Moješčík. „V Ostravě jsme svědky nekoncepčního umisťování soch bez rozvahy a zadávání jejich tvorby za veřejné prostředky bez veřejných soutěží. Tato praxe je ostudná,“ uvedli ve veřejné výzvě její signatáři, například členové okrášlovacího spolku Za krásnou Ostravu.

Husův sad byl pro umístění sochy vybrán kvůli blízkosti bydliště Špinarové, která určitou dobu žila na sousedním Husově náměstí za evangelickým kostelem.

Zpěvačka zemřela vloni poté, co zkolabovala při koncertě v Čáslavi a skončila v motolské nemocnici.