Majitel rybníka sužovaný pytláky neunesl posměch výrostků, začal střílet

Incident se stal v neděli odpoledne v městečku Petřvald. Tři výrostci ve věku 15, 16 a 17 let se blížili k mužově zahradě. Začali se dohadovat a podle prvotních zjištění se mu vysmívali, že večer zajdou na jeho rybník.

Podle informací iDNES.cz muže dlouhodobě trápí pytláci, kteří jeho malý rybníček na odlehlém místě pravidelně drancují. Posmívání chlapců tak psychicky nezvládl.

„Muž v rozčílení sedl do vozidla, mladíky dojel a vystoupil. V ruce držel revolver a jednou vystřelil do asfaltového povrchu cesty. Dva mladíci utekli, třetího rozčilený muž chytil pod krkem a odtáhl ho mimo silnici, kde znovu vystřelil do pohozené prázdné plechovky,“ popsala karvinská policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Chycenému chlapci muž dále řekl, že svůj majetek bude bránit a že jim příště opravdu ublíží. „Muže ještě na místě události zadrželi policisté. Dobrovolně jim vydal revolver typu Flobert, ráže 6 milimetrů,“ uvedla mluvčí.

Policejní komisař proti muž zahájil trestní stíhání a obvinil ho z nebezpečnému vyhrožování. Trestní sazba činí až tři roky vězení.

„Muž se doznal a svého jednání litoval. Přiznal, že je zoufalý z neustálého poškozování svého majetku,“ zakončila policejní mluvčí.