VIDEO: Ve Frýdku-Místku vjel autobus na přejezd těsně před vlakem

„V neděli po poledni řidič ČSAD ohrozil životy cestujících. Chybělo málo a neštěstí by bylo na světě. Zodpovědnost je vždycky na řidiči, červená je červená a pro všechny znamená stop. Nicméně budu muset svolat schůzku s vedením ČSAD, aby promluvilo některým šoférům do duše. Řidič tohoto autobusu by měl letět na hodinu,“ uvedl primátor Frýdku-Místku na profilu.

Dodal, že už dříve vyzýval Správu železniční dopravní cesty (SŽDC), aby na místě zřídili přejezd chráněný závorami. Kamerový záznam rovněž předal policii.

Jde o stejný železniční přejezd nedaleko frýdecko-místeckého autobusového nádraží, na který v listopadu 2015 na červenou vjel polský kamion a vlak mu rozdrtil návěs. Za své počínání dostal řidič podmínku.

Na video z tohoto incidentu se podívejte zde:

VIDEO: Kamion jel na červenou a vjel přímo před vlak

Cestující v autobusu neseděli

Ředitel osobní přepravy 3ČSAD Jakub Vyvial řekl, že ho řidičovo počínání mrzí. Odmítl však, že by byli ohroženi cestující autobusu. „Bylo to v okamžiku, kdy řidič přejížděl z garáže na stanoviště, takže autobus byl prázdný. To samozřejmě řidiče neomlouvá,“ uvedl Vyvial s tím, že nyní budou netrpělivě čekat na závěry policejního prověřování.

Jak uvedl, řidič není ani nováčkem, ani mazákem s několika desítkami let zkušeností. „Něco mezi tím. Nikdy neměl problém nebo nějaké provinění. Už jsme s ním mluvili, lituje toho, co udělal, červená světla prý přehlédl,“ přiblížil Vyvial. Firma se nyní chce se řidičem domluvit, aby si vzal dovolenou nebo dělal jiné činnosti a počká na závěry policejního vyšetřování. „Pokud přijde o řidičský průkaz, tak není co řešit,“ dodal Vyvial.

Policie případ vyšetřuje, přejezd by mohl mít závory příští rok

Policie už zahájila prověřování případu. Mluvčí frýdecko-místecké policie Karolína Bělunková potvrdila, že v autobusu nebyli cestující. Vlakem právě jelo devadesát až sto lidí, nikdo při prudkém zpomalení nebyl zraněn. Uvedla, že podle prvotních zjistění byl světelný i zvukový výstražný signál v provozu.

„Případ prověřujeme kvůli podezření z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, za což řidiči hrozí trest odnětí svobody do jednoho roku nebo zákaz činnosti,“ uvedla policejní mluvčí s tím, že prověřování je na začátku a proto není vyloučeno ani překvalifikovaní činu.

Mluvčí SŽDC Kateřina Šubová upozornila, že přejezd je zabezpečený výstražnou značkou a výstražnými světly. A brzy by mohl dostat i závory. „Tento přejezd máme zařazen v investičním plánu, nyní se připravuje zadání projekčních prací. O změnách a rozsahu bude rozhodovat drážní úřad,“ sdělila Šubová a dodala: „Pokud bude hladký průběh schvalovacího a přípravného procesu, tak realizace doplnění závor by měla být v roce 2019.“