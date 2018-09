Menší věřitelé dostanou od Vítkovic Heavy Machinery sedm procent dluhu

„Jednání ještě není nařízeno, ale mohlo by být někdy na konci října, možná začátkem listopadu,“ řekl Lukáš Zrůst, insolvenční správce VHM. „Pokud by věřitelé plán schválili a potvrdil by jej i soud, mohli by věřitelé být vypořádáni někdy v lednu, možná v únoru,“ dodal.

Nezajištění věřitelé by měli dostat vyplaceno sedm procent svých pohledávek.

„Nezajištěné pohledávky, které budou pravomocně zjištěny ke dni účinnosti reorganizačního plánu, budou sníženy o 93 procent a ve zbývající části budou uhrazeny ve lhůtě do dvou měsíců od rozhodného dne,“ píše se v plánu na záchranu firmy.

Zajištění věřitelé, tvoření bankami a leasingovou společností, by pak podle navrhovaného plánu měli dostat vyplaceno od 41 do 100 procent svých pohledávek.

Přihlásilo se 181 věřitelů

Pokud by se věřitelé nedohodli a společnost skončila v konkurzu, dostali by podle odhadu ještě méně. „V případě konkurzu by uspokojení nezajištěných věřitelů dosáhlo v průměru 3,61 procent,“ stojí ve znaleckém posudku.

„Konkurz jako druhá alternativa by přinesl výrazně menší a pomalejší uspokojení pohledávek, navíc by se jednalo o existenční hrozbu pro podnik. Připomínáme, že klíčovou úlohu v záchraně VHM hrají kromě investora i banky KB a HSBC, které jsou členy věřitelského výboru a pozorně sledují situaci v podniku,“ dodal Andrej Čírtek, mediální zástupce SPV VTK.

Pohledávky do insolvenčního řízení společnosti Vítkovice Heavy Machinery přihlásilo na jaře letošního roku celkem 181 věřitelů, z toho 8 zajištěných.

Celková výše přihlášených nezajištěných závazků dosáhla podle sdělení v reorganizačním plánu 3,97 miliardy korun, z toho byly do přezkumu zařazeny závazky za zhruba 1,95 miliardy korun. Celkem insolvenční správce popřel přihlášky za 135 milionů korun.

Většinovým vlastníkem se stane Strnad

Mezi největší přihlášené věřitele patří společnost Vítkovice a. s. s pohledávkami za 2,5 miliardy korun, E–Invest s 845 miliony a Komerční banka s 90 miliony korun. Právě společnost E–Invest, která patří Martinu Ulčákovi, by se měla stát novým akcionářem VHM.

Jí a firmě SPV VTK Jaroslava Strnada, jenž pro reorganizaci firmy zajišťuje finance, je určena emise nových akcií VHM. E–Invest zaplatí 970 milionů za necelých 92 tisíc kmenových akcií, SPV VTK zaplatí zhruba 134 tisíc korun za za necelých 134 tisíc kmenových akcií.

Většinovým majitelem VHM se pak stane společnost SPV VTK Jaroslava Strnada. „V případě schválení a realizace reorganizace bude akciový podíl investora SPV VTK 51 procent,“ dodal Čírtek.