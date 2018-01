Vítkovičtí hokejisté přehráli Litvínov, teď je čeká těžká štace

Gólem a asistencí se na výhře Vítkovic 6:3 nad Litvínovem podílel útočník Petr Kolouch.

„Rozjeli jsme to dobře v první třetině, využili jsme šance, potom jsme to potvrdili ve druhé třetině a závěr jsme si zkušeně pohlídali,“ líčil Kolouch.

Pomohlo vám hodně, když jste v poslední vteřině první třetiny dali druhý gól? Litvínov vás sice napodobil ve druhé části, ale zdá se, že to už vliv nemělo.

Je to rarita, dva góly v posledních vteřinách třetin. Nám to pomohlo více, bylo to gól do šatny na 2:0, po nástupu do druhé části jsme hned přidali další dva. Oni pak jen korigovali na 5:2, nás to nesrazilo tolik jako je.

Minule jste doma porazili Litvínov 7:3, dával jste dva góly, teď jste zase skóroval. Je to váš oblíbený soupeř?

Nevím, jestli je to náhoda, nebo jestli mi fakt tolik sedí. Hraje se mi proti nim dobře, padá to tam a doufám, že když budeme hrát u nich, podaří se mi to zase. Je to asi náhoda, ale Litvínov je ofenzivní mužstvo a dozadu dělají chyby. Ale jsou nevyzpytatelní. Jsou schopní porazit každého, ale taky s každým prohrát.

Jak moc bylo těžké zotavit se z prohry 0:4 v Hradci Králové?

V pátek nám to nevyšlo, zato teď to byl celkem klidný zápas a strašně důležité tři body. Potřebujeme každý bod, abychom se udrželi ve špici.

Obzvlášť teď, když jedete na tři zápasy v řadě venku, že?

Čeká nás těžký trip. Hrajeme v Plzni, Liberci a ve Zlíně. Věřím, že dovezeme co nejvíce bodů a navážeme na naše úspěchy z venkovních kluzišť.