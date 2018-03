Přes pět set zaměstnanců Vítkovických strojíren dostalo výpověď

Předseda Základní organizace Odborového svazu KOVO Ocelové konstrukce Lubomír Mišun řekl, že výpovědi podle zákoníku práce na podkladě nevyplacených mezd podávají stovky lidí.

Zaměstnanci dostali mzdy naposledy v lednu. V případě, že podají sami výpovědi kvůli nevyplaceným mzdám, měl by jim mzdy kompenzovat úřad práce. Takovou možnost mají v případě, že vyprší splatnost výplaty, což je do konce měsíce plus 15 dní.

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci už v únorovém termínu nedostali mzdy za leden, měli možnost podat takovou výpověď od poloviny března.

„Všichni lidé dostali výpovědi kromě likvidačního týmu. V něm má zůstat zhruba 30 zaměstnanců,“ řekl generální ředitel Vítkovických strojíren Bohuslav Fajmon.

„Vybírám si dovolenou a od 1. dubna nastupuji v novém zaměstnání,“ řekl už dříve MF DNES pětatřicetiletý Jan Stanovský. Ve firmě pracoval třináct let, nyní nerad, ale odchází.

„Pořád tomu nemůžu uvěřit, že tak velká fabrika, která uměla vyrobit v podstatě cokoliv, půjde k zemi. Je mi to líto, ale něčím se živit musím a bez výplat to není ono,“ říká muž, který si práci našel relativně rychle.

První insolvenční návrh padl konci dubna 2016

Do problému se provozy Mostárny a Kotlárny, dříve fungující pod značkou Vítkovice Power Engineering (VPE), dostaly na konci dubna 2016, kdy na společnost podala insolvenční návrh brněnská firma Wetag. Úspěšně. Soud návrh přijal a postupně přišly i další insolvenční návrhy na vítkovické firmy.

V srpnu loňského roku podali manažeři společnosti VPE překvapivý návrh na konkurz, čímž narušili plány na reorganizaci firmy, jak zamýšlely mateřské Vítkovice.

V nastalé soutěži o koupi firmy uspěla společnost Taxton Property, která za závody VPE, včetně zaměstnanců, nabídla nejvíce, sedm milionů korun.

Problémy přišly po několika měsících, kdy prodej podniku napadla někdejší mateřská společnost Vítkovice, a. s. Podle zástupců Vítkovických strojíren znamenala žaloba nejistotu pro banky, které se odmítly podílet na provozním financování, podle zástupců Vítkovic jde jen o výmluvy. Výsledkem každopádně bylo, že zaměstnanci nedostali v únoru peníze.