O vlacích z Ostravy do Frenštátu kraj jedná také se soukromníky

Jde totiž o lukrativní nabídku, trať mířící do Beskyd patří mezi nejvytíženější v kraji.

„Na základě mandátu zastupitelstva uzavřít do konce listopadu smlouvu, budeme jednat o tom, který z nich to bude,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

„Nechceme, aby po této trati nadále jezdily dieselové vlaky, chceme tam nasadit soupravy typu Push-Pull, zpočátku ještě sice dieselové, po elektrifikaci trati pak elektrické,“ vypočítal plány kraje.

K nákupu těchto souprav se musí případný provozovatel rozhodnout ještě letos do konce listopadu, později by již nemusel dosáhnout na dotaci ministerstva dopravy.

Další zádrhel výběru spočívá ve faktu, že v roce 2024 se bude na stejné trati vybírat dopravce nový. Přepravce, který by licenci získal v roce 2019, by tak mohl o smlouvu v roce 2024 přijít.

A podle Jakuba Unucky je ještě jeden důvod, proč pro smlouvu preferuje jednání s Českými drahami. „Nové vlaky by mohly být dodány nejdříve v prvních měsících roku 2020. Do té doby je tady riziko, že by soukromí dopravci nemuseli na danou dobu zajistit náhradní vlaky,“ řekl náměstek hejtmana.

Ne všichni dopravci s ním ale souhlasí. „Současný stav jednání nemůžeme komentovat, ale uvedené obavy nejsou oprávněné, o provozování služeb v Moravskoslezském kraji máme zájem,“ řekla Kateřina Veitová, tisková mluvčí společnosti Leo Express.

Vlaky budou úsekem projíždět rychleji

Aleš Ondrůj, tiskový mluvčí společnosti RegioJet, už je opatrnější.

„Zatím je pro nás reálné, že bychom se přihlásili do soutěže o provozování dopravy na Frýdlantské dráze po roce 2023,“ vysvětluje Ondrůj. „Přechodné období mezi lety 2019 až 2023 je podle nás příliš krátké na to, aby tam šel nový veřejný dopravce, který by musel pořídit novou techniku.“

O tom, jak bude v příštích letech vypadat provoz na trati z Ostravy do Frýdku-Místku a dále do Frenštátu pod Radhoštěm, ale bude rozhodovat i Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která plánuje elektrifikaci trati až do Frýdlantu nad Ostravicí a dále na Ostravici.

„Pokud v průběhu přípravy nenastanou závažnější komplikace, může samotná výstavba první etapy začít po roce 2020,“ řekla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Vedle elektrifikace celého úseku až po Ostravici SŽDC chystá i zdvojkolejnění úseku mezi Vratimovem a Frýdkem-Místkem. Z Ostravy by tak mohly vlaky jezdit až stokilometrovou rychlostí, na úseku mezi Frýdkem a Frýdlantem pak i 160 kilometrů v hodině.

„Náklady na modernizaci úseku Ostrava–Ostravice jsou vypočítány na 6,8 miliardy korun,“ dodala Šubová.