Trenér Petržela čelí obžalobě z posílání vulgárních výhrůžných textovek

Přelom dubna a května loňského roku. Baník Ostrava bojuje se Slezským FC Opava o postup do 1. ligy. Týmy dělí jen jeden bod. Navíc to je jen měsíc od vypjatého derby, při kterém kvůli rozlíceným fanouškům musí zasahovat policie (podrobněji zde).

A v této vypjaté atmosféře přišly předsedovi představenstva opavského klubu Marku Hájkovi dvě textové zprávy. První dorazila 30. dubna po sedmnácté hodině.

A Hájka pořádně vystrašila. „Tak poslouchej, ty zmr... Ještě jedna levárna proti Baníku a uvidíš, co se bude dít. Dej si pojistit celou rodinu.“

„Co předvádíš s Opavou, to je na kriminál“

A 4. května zapípala další SMS. „Ty zloději a gaunere, za krátkou dobu si pro tebe přijedou. To sis vážně myslel, že z toho vyvázneš, pane místopředsedo? Doufám, že ti ještě stihneme rozmlátit ksicht. Z toho, co předvádíš s Opavou, to je taky na kriminál, hajzle zlodějskej,“ zněla.

Hájek nemeškal a hned po první zprávě vše oznámil policii. A po několikaměsíčním vyšetřování státní zástupce obžaloval známého trenéra Vlastimila Petrželu. Za trestný čin nebezpečného vyhrožování mu hrozí až roční vězení.

Případ začal včera řešit Okresní soud v Opavě. Petržela obžalobu jednoznačně odmítl. „Nemám s tím nic společného,“ prohlásil 64letý někdejší fotbalový reprezentant, který ve své kariéře trénoval například Zenit Petrohrad i pražské kluby Slavii a Spartu.

K mobilu prý mělo přístup více lidí

Připustil jen, že číslo, ze kterého textovky přišly, tehdy patřilo jeho náhradnímu mobilu.

„Ale jen dočasně. Můj hlavní mobil měl rozbité sklo, ale oprava trvala moc dlouho, tak jsem vzal ze šuplíku v mé kanceláři nějaký starý mobil, bylo jich tam snad dvacet. Měl jsem ho asi měsíc,“ vzpomínal s tím, že v opravovaném přístroji nechal původní SIM kartu.

Upozornil, že mobil často nechával volně ve své kanceláři. „A tam měli přístup i hráči, členové realizačního týmu a další...,“ nastínil.

Ve sporu byl Petržela s Hájkem jen přes noviny

Hájek přiznal, že po textových zprávách musel přijmout opatření zajišťující bezpečnost jemu i rodině. „Nevím totiž, kdo je pachatelem. tehdy jsme si říkali, že nebezpečí může hrozit i od radikálních ostravských fanoušků,“ řekl. Po pachateli žádá i padesát tisíc korun za nemajetkovou újmu, protože tehdejší události jeho život velmi nepříznivě ovlivnily.

S Petrželou se Hájek osobně nezná, jen v době textovek měl s ním mediální konflikt, když v regionálním deníku vyšlo Petrželovo prohlášení, že Hájek na disciplinární komisi jistě prosadí, aby tehdejší fotbalista Baníku Tomáš Zápotočný dostal po červené kartě zákaz na dvě utkání.

„Pan Petržela se pak přes klub omluvil, tím to bylo vyřízeno. Byla to hloupost, ostatně Zápotočný dostal stopku jen na jeden zápas,“ konstatoval Hájek.

Za výhrůžnou textovku konec sponzorství prvního týmu

Před soudem vypovídal i frýdecko-místecký podnikatel Marián Klabník. I jemu přibližně ve stejném období přišla výhrůžná SMS, že pokud nepřestane s kritikou trenéra Baníku, tak něco uvidí. „A fotbal to nebude,“ psal neznámý autor. Stačilo prý, aby na Facebooku několikrát zkritizoval výsledky Baníku a práci trenéra Petržely. Odesilatele se dohledat nepodařilo.

„Vedení Baníku mi řeklo, že to není jejich práce. že to musel psát nějaký pošuk. I tak jsem sponzorování hlavního týmu ukončil a přispívám jen na mládež,“ řekl Klabník.

Vypovídal i provozní a bezpečnostní ředitel Baníku Ostrava Petr Konderla, který se vyjadřoval zejména k vybavení kanceláře hlavního trenéra a kdo měl na starost mobilní telefony. S Petrželou žádné problémy neměl. „Na mě působil hodně přímočaře, co na srdci, to na jazyku,“ sdělil Konderla a dodal, že Petržela nebyl na technické věci příliš zdatný.

Soudce jednání odročil na polovinu července, kdy by mohli předstoupit další svědci, například vedoucí hlavního mužstva Baníku nebo zlínský sportovní ředitel.