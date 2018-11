Soud zamítl stížnost kandidáta za ANO. Tvrdil, že zfalšovali jeho podpisy

Važík na začátku letošního roku projevil zájem o členství v hnutí ANO a také neodmítal umístění na kandidátce tohoto hnutí v říjnových komunálních volbách ve Slezské Ostravě. „Jenže z osobních a pracovních důvodů jsem si to nakonec rozmyslel a nechtěl ani do hnutí, ani do voleb,“ vysvětlil Važík před zahájením soudu.

Jaké však bylo jeho překvapení, když se podle vlastních slov až v první den voleb dozvěděl, že figuruje na 21. místě kandidátky. Ještě prý nad tím mávl rukou, zvláště když se do zastupitelstva Slezské Ostravy na kandidátce vítězného hnutí nedostal. „Jenže vše se změnilo v okamžiku, kdy jsem získal důkazy, že někdo zfalšoval můj podpis na formuláři se souhlasem s kandidaturou a na dalších listinách. To už se mi vůbec nelíbí,“ vysvětlil muž.

Upozornil, že byl jen na jedné schůzce hnutí ANO v obvodu a stal se jen čekatelem, nikoliv členem hnutí.

Podal proto trestní oznámení na neznámého pachatele a současně i stížnost na platnost voleb v tomto obvodu.

Soud obvykle o volebních stížnostech rozhoduje neveřejně, v tomto případu však udělal výjimku a svolal veřejné líčení. „Je to opravdu poměrně neobvyklé, ale případ si to vyžadoval,“ vysvětlil mluvčí soudu Jiří Barč.

Další zprávy od ANO jsem hned házel do koše, říká muž

Soudce četl několik emailů mezi Važíkem a volebním manažerem hnutí ANO Richardem Verešem, které si zasílali od února do června letošního roku. Od původně vstřícné komunikace, ve které Važík souhlasil s kandidaturou, se vše změnilo v dubnu, kde Važík oznámil, že už nemá zájem stát se členem hnutí, ale přeje mu štěstí s tím, že dostane jeho hlas. „U voleb jsem byl,ale komu jsem dal hlas, to si nechám pro sebe,“ řekl Važík médiím.

Další e-maily volebního manažera, ve kterých žádá navrácení podepsaných volebních dokumentů, prý Važík už nečetl. „Jakmile mi pak přišlo něco od ANO, hned jsem to hodil do koše,“ vysvětloval Važík, proč nereagoval na jednoznačná sdělení, že ho vedou stále jako kandidáta.

Kandidátky se uzavíraly na konci července a Važík v kandidátce čítající pětatřicet jmen figuroval na jednadvacátém místě.

Všechny podpisy na listinách k volbám Važík označil za zfalšované. „To rozhodně není můj podpis,“ konstatoval opakovaně.

Soud: Výsledky voleb v obvodu nebyly ovlivněny

Soud nakonec stížnost zamítl. Nezabýval se tím, jestli jsou podpisy falešné, nebo pravé, ale vlivem na volby. „Soud vzal nejasnost s podpisy v úvahu, nicméně nebylo zjištěno, že by tento fakt mohl ovlivnit výsledek voleb,“ zdůvodnil mluvčí Barč.

Važík s verdiktem nebyl spokojen. „Jsem překvapený, přitom jsem doložil řadu jasných důkazů. Bylo tím potvrzeno, že v naší republice může beztrestně kdokoliv, kdykoliv a cokoliv podepsat místo někoho jiného,“ reagoval.

Ostravský volební manažer hnutí ANO Vereš řekl, že takový výsledek pře očekávali. A rozhodně odmítl, že by někdo v hnutí Važíka podepisoval. „Nebyl k tomu žádný důvod. Kdyby doklad nedodal, nebo dal jasně najevo, že nechce kandidovat, byl by hned vystřídán náhradníkem,“ poukázal Vereš.

Hnutí ANO: Za nitky možná tahala politická konkurence

V hnutí ANO se prý domnívají, že to mohla být nekalá politická akce. „Vnímáme, že asi nějaká politická konkurence zatahala za nitky, případně nám přímo pana Važíka nastrčila na kandidátku,“ zmínil.

Dodal, že hnutí ANO nemělo podpisy na dokumentech jak ověřit a jsou přesvědčení, že souhlasy poslal pan Važík. „Vzhledem k tomu, že už v roce 2014 kandidoval za Ostravské forum, tak musel vědět, že jsou ke kandidatuře nutné jeho podpisy. Kdo jiný by nám ty dokumenty poslal?“

V obvodu Slezská Ostrava získalo vítězné hnutí ANO jedenáct mandátů, na dalších místech skončilo hnutí Ostravak (7 mandátů, Nezávislí (6 mandátů), ODS (4 mandáty), hnutí Slezská pro život (4 mandáty) a KSČM (3 mandáty).