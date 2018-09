Nelze jen utrácet a pak se zadlužit, říká ostravský lídr KDU-ČSL Pražák

„Získal jsem velkou důvěru členů strany. Když nedávno byly volby předsedy okresního výboru KDU-ČSL, dostal jsem v tajném hlasování 73 hlasů ze stejného počtu přítomných. Až jsem se takové důvěry lekl,“ vysvětluje 63letý Zbyněk Pražák.

Tak jednoznačný výsledek svědčí o vaší oblíbenosti, nebo spíše o personální krizi ostravské KDU-ČSL?

Žádná personální krize není. Jak ve straně, tak i na ostravské kandidátce máme velmi kvalitní a schopné lidi, kteří jsou i ve své profesi na vysoké úrovni. Jen se snažím prosadit zásadu, že pokud někdo získá důvěru jako předseda místní nebo okresní stranické organizace, měl by být i volebním lídrem, pokud sám neodmítne. Protože pokud nese odpovědnost, měl by mít možnost i věci ovlivňovat a případně se tak podílet i na chodu města.

Náměstkoval jste pěti ostravským primátorům – Smejkalovi, Tošenovskému, Vlčkovi, Zedníkovi a Macurovi. S kým se vám spolupracovalo nejlépe a s kým nejhůře?

To vám takto neřeknu. Jsem člověk, který se snaží domluvit se s každým, pokud to není úplný ignorant. S každým z primátorů byla spolupráce trochu jiná, ale nejvíce si pracovně i lidsky rozumím s nynějším primátorem. A vyzdvihl bych i Čestmíra Vlčka.

Zbyněk Pražák Narodil se 21. února 1955 v Moravském Krumlově na Znojemsku, od pěti let však žije v Ostravě.

v Moravském Krumlově na Znojemsku, od pěti let však žije v Ostravě. Po vystudování VŠB působil v podnicích Bytostav a Ferona, od roku 1990 se věnoval politice . V letech 2006 až 2014 podnikal v oblasti projektů bydlení pro seniory.

. V letech 2006 až 2014 podnikal v oblasti projektů bydlení pro seniory. Lídrem KDU-ČSL na ostravský magistrát v letech 1998, 2006, 2014 a 2018 .

. Ženatý, má dva syny (13 a 16 let) a dvě dcery (8 a 18 let). Bydlí v domku v ostravském obvodu Mariánské Hory. Volební program ostravské KDU-ČSL

Jak hodnotíte spolupráci v současné ostravské koalici ANO, KDU-ČSL, hnutí Ostravak a ODS?

Rada je složená z jedenácti lidí, jsou to osobnosti a každý člověk má nějakou představu o chodu města. Nezaznamenal jsem však žádné větší kolize. Vždy jsme se dokázali domluvit na rozumném kompromisu. Myslím, že koalice funguje dobře.

Ale část opozice namítá, a slyšel jsem to i od lídra ODS Zdeňka Nytry, že koalice prý většinu volebního období prospala, hromadila peníze na účtech a málo investovala...

S tím zásadně nesouhlasím, to není pravdivá argumentace. Nikdy nezačínáte od nuly a vždy na něco navazujete. Stihnout se toho podařilo dost, navíc jsou připravené velké projekty, které časově nebylo možné realizovat, ale jsou nachystané. A například na modernizaci městské nemocnice si musíte našetřit, to je investice v řádu miliard korun. Nelze jen utrácet a pak město zadlužit. Navíc některé akce z minulosti byly dost problematické.

Buďte prosím konkrétní...

Tak například rekonstrukce kulturního domu Poklad v Porubě. Ten projekt nebyl dobře připravený, objevili se tam i kostlivci ve skříni, které jsme vyhnali. A akcí, které jsme museli ukončit nebo restartovat, bylo více. Naopak třeba unikátní projekt komunitního centra a domova důchodců na hulváckém kopci naši předchůdci zabili a až teď se dokončuje.

Co ve svém programu Ostravě na další čtyři roky nabízíte? Prosím stručně.

Zaměřujeme se na prioritních šest bodů, tedy profesní uplatnění, bydlení, bezpečnost, kvalitní služby, možnosti relaxace a životní prostředí, což však neznamená pouze čistota ovzduší. Chceme, aby se lidé v Ostravě cítili dobře. Velkou bolestí zůstává i parkování, širší by mohla být volnočasová nabídka pro děti. To vše chceme změnit.

Kde leží hranice volebního úspěchu společné KDU-ČSL a nezávislých kandidátů? Před čtyřmi roky jste získali 6,18 procenta. Asi chcete hrát větší roli než jen jako dopočet do koaliční většiny.

Tak počet radních není vždy to nejdůležitější.

Předvolební rozhovory Zdeněk Nytra (ODS)

Ale mít deset, nebo šest procent je rozdíl dost veliký...

To ano. Jsem ale realista, takže základním cílem zůstává překonání pětiprocentní hranice. A kdybychom se dostali přes osm procent, byl bych spokojený.

Možná lidovcům ubližuje to, že jste vnímáni jako strana spojená s církví.

Ale to je omyl. My přeci nehájíme jen zájmy věřících, ale tradiční konzervativní hodnoty, na kterých je založená moderní civilizace. Myslím tím rodinu, poctivou práci, úctu k životu i k autoritám. Tyto hodnoty hájíme a na kandidátce máme i mnoho lidí, kteří nejsou praktikujícími křesťany. Jsme otevřenou stranou.

Ve svém programu zmiňujete, že nejste stranou s lobbistickými křídly a nestavíte ani na stranickém bossovi. To jsou jasné narážky na velké strany a hnutí ANO...

Tak my opravdu nemáme zátěž nějakých průšvihů, nejsou s námi spojení žádní lobbisté. Ani se mi nelíbí, když se někdo zaštiťuje stranickými vůdci. Komunální volby jsou o něčem jiném, naše přidaná hodnota je ve spolehlivosti, korektnosti a profesionalitě.

S kým do koalice rozhodně nepůjdete?

Tak jednoznačně vylučuji koalici s SPD, ta strana se zcela vymyká našemu vidění světa. S KSČM bychom také nechtěli spolupracovat, ale to se z mého pohledu netýká ani tak lidí, s některými si totiž spolupráci umím představit, ale problém je v samotné straně, která byla založená na nenávisti k jiným skupinám obyvatelstva. Jde o princip. Jinak je vše otevřené a uvidíme po volbách.

Všiml jsem si, že chcete do Ostravy vrátit sousoší Karla Nepraše, sochaře druhé poloviny minulého století. Můžete to přiblížit?

To se netýká jen Nepraše a souvisí to s tím, že chceme, aby veřejný prostor v Ostravě byl doplněn o sochy, ať se zkrášlí a kultivuje. Neprašovo dílo s názvem Rodina připravená k odjezdu bylo v roce 1969 součástí ostravského sympozia prostorových forem. Jenže poté bylo zničeno, asi skončilo ve šrotu. Ale v Praze existuje přesná replika, kterou nechala zhotovit Neprašova dcera, a tu bychom chtěli vrátit do Ostravy. Podle odborníků by se hodila umístit někde k řece. Ale vše je zatím jen v jednání.