Krajský soud v Ostravě dostal rekordní počet stížností na volby

„Jde o rekordní počet stížností na volby,“ potvrdil mluvčí soudu Jiří Barč. V uplynulých letech řešil soud průměrně 20 volebních stížností, nejvýše do třiceti. „Nárůst zřejmě souvisí i s tím, že lidé se postupně dozvídají o tom, že takovou možnost ze zákona mají,“ míní Barč.

Jedenáct stížností přišlo z obcí z Olomouckého kraje. A 22 z celkového počtu 43 návrhů soud už zamítl nebo zveřejnil, že se k nim nepřihlíží. Tak dopadlo například všech pět stížností podaných v Bruntále.

Do této kategorie patří i stížnost krnovského místostarosty za ČSSD Michala Brunclíka. „Chtěli jsme nechat překontrolovat výsledky hlasování v okrsku 22, protože nás tam překvapily velmi odlišné výsledky od sousedních okrsků. V okolí získala ČSSD přes pět procent hlasů, ale v tomto okrsku jen 2,3, což je přinejmenším zvláštní,“ líčí Brunclík.

Soudu zbývá k vyřízení 21 stížností a má na to 20 dní. Soud zveřejňuje, kdo a ve které obci podává stížnost, ale ne obsah. A ne všichni jsou ochotni říci, na co si stěžují.

„Nechci to komentovat. Nechám to na soudu,“ řekl například zastupitel Stonavy Tomáš Bařák.

Vadí antikampaň i nové bydliště budoucího starosty Hujduse

Důvody bývají různé. Například radní Nového Jičína Miroslav Rešl (ČSSD), který se do nového zastupitelstva nedostal, poukázal na předvolební antikampaň.

„Byla nefér a podle mě i protizákonná, ale nejsem právník. Někdo neznámý roznesl do domácností noviny plné lží a překroucených polopravd, které dehonestovaly práci radnice i mé osoby,“ říká Rešl.

Mluvčí Barč nechtěl předjímat rozhodnutí soudu, zmínil ale, že podobné případy lze řešit i občanskoprávním nebo trestním řízením. „Nevíme, kdo byl autorem té kampaně, právě proto jsem podal také trestní oznámení,“ dodal Rešl.

Pět stížností se týká i čtyř obvodů krajského města: Slezské Ostravy, Poruby, Jihu a Mariánských Hor.

Adam Rykala (ČSSD) si stěžuje na to, že na kandidátce hnutí Lečo na Jihu zůstal muž, který před volbami zemřel. Podle zmocněnkyně hnutí Aleny Javorské to umožňuje zákon. Potvrdil to i mluvčí soudu. „Verdikt ale bude záležet na tom, jak je podaný návrh,“ dodal Barč.

Přespává v Těrlicku, vadí stěžovatelce

V Mariánských Horách žádá Eva Lehotská zneplatnění volby Patrika Hujduse (Nezávislí). Kdyby uspěla, mohla by jej připravit o post starosty, který má převzít po Lianě Janáčkové. „Soud by měl jeho volbu uznat jako neplatnou, protože nebydlí v obvodě, v němž byl zvolen. Podle katastru nemovitostí vlastní nový rodinný dům v Těrlicku-Hradišti,“ argumentuje žena.

Hujdus se brání tím, že trvalé bydliště má v obvodě – v Sušilově ulici. „Jenže jde o obecní byt, který už před volbami vrátil, takže tam bydlet nemůže,“ oponuje Lehotská.

„Tento byt ale pronajímá svému známému, takže tam také bydlet nemůže. Žije s rodinou v Těrlicku. To vše může ovlivnit jeho volitelnost do zastupitelstva,“ míní Lehotská.Hujdus přiznal, že byt vrátil, ale dodal, že trvalé bydliště nestihl přepsat. „Přepíšu ho na jiný byt v obvodě, který mi patří,“ dodal Hujdus.

Hujdus nesouhlasí: „Zákon říká jasně, že je potřeba, aby kandidát měl v obci trvalé bydliště, a to já mám. Jestli přespávám jinde, to nemá vliv na výkon mandátu.“

Podle Barče bude opět záležet na tom, jak je stížnost podaná: „Soud vždy řeší, zda a jaký dopad to má na celkový výsledek voleb v místě.“