Stihne být hejtman z Ostravy také poslancem? Opozice má jasno, že ne

Jakub Janda se vzdává vidiny účasti na příštích zimních olympijských hrách a končí svou kariéru reprezentanta ve skocích na lyžích. V parlamentních volbách, v nichž kandidoval za ODS, totiž díky „kroužkování“ přeskočil své kolegy a získal poslanecký mandát. Práce ve Sněmovně by podle něj nešla skloubit s náročným tréninkem.

Post primátora Karviné se chystá opustit Tomáš Hanzel (ČSSD) „Obě tak důležité funkce – primátora a poslance – podle mne nelze dlouhodobě naplno vykonávat souběžně,“ vysvětluje s tím, že se chce plně věnovat práci poslance.

Nechává si však zadní vrátka. Minimálně pro začátek. „Funkce primátora se vzdám, až bude jasné uspořádání Sněmovny a bude ustavena případná vláda,“ naznačuje další kroky Hanzel. Ten se tak podle všeho nechce dostat do situace, kdy by se vzdal funkce primátora a dění v parlamentu by se mezitím zkomplikovalo do té míry, že by hrozily například předčasné volby.

Kumulaci funkcí dříve protivníkům vytýkali

Někteří politici za hnutí ANO se svých dosavadních funkcí zatím zříci nehodlají. A to i přesto, že právě kumulace funkcí u členů tradičních stran v minulých volbách kandidáti hnutí ANO svým protivníkům vytýkali. Do parlamentu se přitom za hnutí ANO dostali hned dva kandidáti, kteří již uvolněné funkce zastávají.

Vedle hejtmana Ivo Vondráka to je také Jiří Bělica - někdejší krajský předseda hnutí ANO a současný náměstek havířovského primátora. „Podpora voličů je zavazující. Pokud mě členové místní organizace vyzvou, budu vykonávat obě funkce, jinak u mě má přednost Havířov,“ nastínil Bělica.

„Málokdo hledí na připomínky krajů, ale jako poslanec mohu například vstoupit do přípravy zákonů,“ vysvětluje hejtman Ivo Vondrák důvody, proč chce s hejtmanským postem být zároveň také poslancem.

Bývalý hejtman: Obě funkce nejde dělat naplno

Podle opozičních politiků je však spojování podobných funkcí nemožné.

„Práce hejtmana je časově velice náročná a fyzikální zákony jsou nesmlouvavé,“ komentuje někdejší hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský možnost spojení práce hejtmana s výkonem poslaneckého mandátu. „Sněmovna zasedá i čtrnáct dní v měsíci a zvláště v případě Ostravy, kdy nelze jezdit stále tam a zpátky, nejde dělat obojí naplno.“

„Jsem zvyklý delegovat pravomoce a využívám moderní technologie. Když uděláme nějaká vnitřní opatření a zapojíme do práce asistenty, myslím si, že to zvládnu. Pokud by to nešlo, je mou prioritou kraj,“ věří Ivo Vondrák.

Ani spojení práce náměstka primátora není podle některých politiků ideální.

„Pracoval jsem čtyři roky jako náměstek, dva roky jsem byl primátor. Obojí je obdobně časově náročná práce. Musíme se ptát, jaké důvody – jestli majetkové, osobní, nebo jiné – k takovému rozhodnutí lidi vedou,“ říká někdejší havířovský primátor a čerstvý poslanec za KSČM Daniel Pawlas.