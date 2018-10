Ostravské sociální demokracii ten pád trochu přeji, říká primátor Ostravy

Zatímco ostatní kandidáti hnutí ANO oslavovali, Tomáš Macura v sobotu večer plnil primátorské povinnosti na mistrovství světa v latinsko-amerických tancích.

„Je slušnost být tam přítomen, když jsme o pořádání této prestižní akce tak dlouho usilovali,“ vysvětloval.

Vaše vítězství je hodně přesvědčivé, v rozdílu mezi prvním a druhým jste dokonce překonali vítězství Občanského fóra nad komunisty v roce 1990...

Prosím? Tak to jste mě překvapil. Větší rozdíl než Občanské fórum, to je opravdu pěkné.

Takže ptát se na spokojenost je asi zbytečné.

Přál jsem si dvouciferné vítězství začínající trojkou, takže máme splněno. Současně to je velký závazek.

S kým vytvoříte magistrátní koalici?

Určitě bych rád kopíroval tu stávající, tedy s Ostravakem, lidovci a ODS. Proto jsem rád, že se KDU-ČSL do zastupitelstva nakonec dostala.

A co Piráti?

I s těmi budeme jednat. S ostravskými Piráty jsme, myslím, schopní spolupracovat. Záleží na jednání.

Před volbami jste se ohrazoval proti některým jménům na kandidátce ODS. Platí to stále?

Platí. Proto si poslechneme stanovisko partnerů z ODS, a pak se rozhodneme. Se stranou problém určitě nemám, s některými lidmi z kandidátky ano.

Co říkáte na pokračující pád ČSSD, který se zastavil těsně nad pětiprocentní hranicí?

Tak trochu jim to přeji. Za to, jak nás v prvním volebním období chtěli vyšachovat, i za to, jak sestavili kandidátku, což jsem vážně nepochopil.

Platí také, že nebudete jednat s komunisty a SPD?

Ano. S představiteli SPD jsme se sešli už před volbami a řekl jsem jim, že samozřejmě respektujeme jejich voličskou základnu, ale naše programy jsou hodně odlišné. A s komunisty je to podobné.

Už jste si volali se stranickým šéfem Babišem, když jste na billboardech prozradili, že na sebe máte číslo?

(smích) Už ano, ale jen jsme si napsali textové zprávy. Gratuloval k úspěchu, psal, že v Ostravě dosáhlo hnutí ANO nejvýraznějšího vítězství.

Kdo napsal první? On, nebo vy?

No, nějak jsme se trefili ve stejný čas.

V neděli jste si už sedli se zastupitelským klubem hnutí ANO, který se rozrostl o šest lidí. Máte už tým, se kterým budete ve vedení magistrátu?

Přednější je dohodnutí koalice. Ale myslím, že jména, která byla ve vedení magistrátu dosud, tak by mohla zůstat. A k tomu bychom chtěli něco navíc.

Kdy chcete mít o koalici jasno?

Situace se sice trochu komplikuje tím, že dva dny budu na veletrhu v Mnichově, ale do konce týdne bychom chtěli mít koalici vyjednanou.

A co doma, jak přijali vaše vítězství?

Pogratulovali a vzali to realisticky. Ale musel jsem slíbit, že to jsou opravdu poslední čtyři roky.