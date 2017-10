Minulé volby byly dno, říká moravskoslezský lídr ODS Zbyněk Stanjura

Tentokrát ODS pomýšlí na značně lepší výsledky. „Minulé parlamentní volby byly dno. V letech 2013 a 2014 stranu opustila řada lidí, přičemž v naprosté většině těchto odchodů nelituji. Není umění být ve straně, které se daří. A oni odešli v okamžiku, kdy bylo nejhůře,“ říká Zbyněk Stanjura, opětovná jednička krajské kandidátky ODS.

Zbyněk Stanjura Narodil se 15. února 1964 v Opavě, dětství prožil v opavské městské části Malé Hoštice.

v Opavě, dětství prožil v opavské městské části Malé Hoštice. Vystudoval opavské gymnázium, poté elektrotechnickou fakultu VUT Brno – obor elektronické počítače .

. V letech 2002 až 2010 byl primátorem Opavy , v rozmezí let 2000 až 2011 působil jako krajský zastupitel, z toho osm let byl krajským radním .

, v rozmezí let 2000 až 2011 působil jako krajský zastupitel, z toho osm let byl . Od roku 2010 je poslancem, od prosince 2012 do července 2013 byl v Nečasově vládě ministrem dopravy .

. Předseda Poslaneckého klubu ODS, člen Výkonné rady ODS a předseda Regionálního sdružení ODS Moravskoslezského kraje. Je také místopředsedou Svazu měst a obcí České republiky a předsedou Euroregionu Silesia.

Souvisí s minulými špatnými výsledky i to, že v první desítce zůstali z tehdejších kandidátů jen dva lidé - vy jako lídr a bývalý skokan na lyžích Jakub Janda?

To ne. Tehdejší kandidátku s letošní bych nijak neporovnával. To, o čem hovoříte, svědčí spíše o přirozené obměně a o tom, že jsme demokratickou stranou. Někteří možná už nechtěli kandidovat, jiní třeba neuspěli na různých úrovních stranických primárek.

V roce 2010 ODS v kraji získala přes 17 procent, o tři roky později o 12 procent méně. Kam se vám letos podaří vrátit? Na úroveň roku 2010 nejspíše ne.

Tak v roce 2013 krajský výsledek jednoznačně souvisel s pádem vlády. Žijeme v levicovém kraji, což si nestěžuji, to je realita, a pravidelně máme v celorepublikových volbách tak o dvě až tři procenta méně, než má ODS celostátní průměr. Takže nyní je naším cílem zvednout republikový výsledek ODS a tím se zvedne i ten krajský.

Kde tedy máte hranici volebního úspěchu a neúspěchu ODS v kraji?

Republikově bude pro ODS úspěchem dvouciferný výsledek. Pokud bychom tradiční rozdíl mezi republikovým a krajským výsledkem snížili, bude to velké plus.

Nejspíš nechcete zůstat coby poslanec ODS z kraje osamocen...

Jistě. Úspěchem by v kraji byli dva poslanci a více.

Jak toho chcete docílit?

Vsadili jsme na program. Jsem například hrdý na to, že jsme jako první upozornili na problém nízkých mezd. Samozřejmě někdo může prstem stále ukazovat na zaměstnavatele a opakovat: „Přidejte, přidejte, přidejte.“ My ale říkáme, že by se měl uskrovnit stát. Jednak navrhujeme snížit daně pro zaměstnance a současně chceme i nižší sociální odvody zaměstnavatelů. Musí se omezit byrokracie, která bere čas, peníze i výkony. Papírovat musí už všichni - živnostníci, učitelé, lékaři. Prostě všichni. To je velmi špatně.

Byl jste ministrem dopravy, i když jen sedm měsíců...

I tak to byla velká zkušenost. Působení ve vládě mě hodně bavilo, byla to manažerská práce, hodně to připomínalo práci primátora. Když jsem nabídku přijímal, tak jsem myslel, že to bude na osmnáct měsíců do řádného termínu voleb. Politická situace se však vyvinula jinak. Ale i tak jsem spustil stavbu silnice mezi Opavou a Ostravou, po níž už dva roky jezdíme, a výrazně posunul přípravu další staveb, které se dnes už staví, a to obchvaty Třince, Opavy či Krnova.

Často říkáte, že jeden poslanec nemůže speciálně pro jeden kraj nic vymoci...

Jednotlivý poslanec ale může například upozorňovat na problémy, které kraji hrozí. Já jsem se bohužel poměrně neúspěšně snažil dát na program Sněmovny, aby vláda razantně postupovala proti přílivu levné čínské oceli do Evropy a České republiky. Je to nekalá konkurence, v Číně je všechno dotované a v našem kraji by to mohlo mít devastující účinky.

Co z programu ODS považujete pro náš kraj za důležité?

Je toho hodně, ale mohu například zmínit problematiku důležitých dopravních staveb. Vláda nám čtyři roky slibovala zákon o liniových stavbách, ale neudělala nic. My navrhujeme, aby parlament jasně vyjmenoval prioritní stavby a bylo zcela zřejmé, že jde o stavby ve veřejném zájmu. Pak by vše řešil jediný stavební úřad a řešilo by se jediné správní řízení. To by vše nesmírně urychlilo. Kraji by například hodně pomohla i dálnice D35 z Olomouce na Hradec Králové.

Když se s lidmi bavím, proč by nevolili ODS, tak stále poměrně často zmiňují spojení strany s kmotry. Co byste jim vzkázal?

Řekl bych jim, že jsme se z minulosti poučili. Chtěl bych však zdůraznit, že v našem kraji to bylo dost jinak. Evžen Tošenovský a další rozhodovali sami, kolem nich žádní kmotři nebyli. Poučili jsme se i v tom, že není dobré vstupovat do vlády jen proto, abychom tam byli. Proto jsme zveřejnili Vyšehradskou deklaraci, která obsahuje dvanáct programových podmínek pro vstup do vlády. Voliči se na ně mohou spolehnout.

Takže s kým do koalice určitě nepůjdete?

Tak dlouhodobě jsou vyloučeni komunisté. A jistě nepůjdeme do koalice s hnutím ANO. Jde nám o programovou shodu.

A co SPD?

S těmi také ne, to jsou velmi neslučitelné programy. My jsme zastánci tradiční parlamentní demokracie.

Vylučujete spolupráci s ANO, ale na kraji jste v koalici.

Na kraji jsme měli politický cíl vyměnit levicový blok ČSSD a KSČM, který podle našeho názoru vládl osm let špatně, kraj stagnoval. To se dalo provést jen s ANO. Ale tvorba zákonů je něco úplně jiného.