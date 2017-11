Slovák nakoupil milion tablet na hubnutí. Léky odebíral Čaba, řekl soudu

Podle obžaloby Slovák Michal Voštinár v letech 2014 až 2016 nakoupil v lékárně umístěné v Tesku v Ostravě-Hrabové celkem přes milion tablet Adipexu, léku na hubnutí, a zhruba padesát tisíc tablet léku proti nespavosti Sanval. Oba tyto léky však obsahují návykové látky, takže jsou pouze na předpis. A Slovák předkládal falešné recepty. Navíc některá balení údajně nakoupil i bez předpisu.

Všechno zboží pak okamžitě převezl na Slovensko a co s léky dělal poté, není známo. „Nejdříve jsem to prodával se ziskem dvě eura na krabičku známým, pak mě oslovil nějaký člověk, který dodával recepty i české peníze. A ten všechny léky odebíral,“ líčil Voštinár soudu. Na opakované dotazy soudce, kdo byl oním údajným odběratelem, Voštinár nakonec odpověděl: „Neznám ho, jmenuje se Čaba. Více nevím.“

Slováci prý měli o lék na hubnutí zájem

Svou touhu po lécích na hubnutí vysvětlil tím, že Adipex není na Slovensku registrovaný, kdežto v Česku si ho lze na recept zakoupit.

„Dozvěděl jsem to od známých. A že prý je účinný. Tak jsem si říkal, že by to mohlo být obchodně zajímavé. A zájem byl,“ líčil 43letý Voštinár ze slovenské Žiliny, kde provozuje například restauraci. Od loňského roku sedí ve vazbě. Soudu také potvrdil, že kdysi užíval pervitin. Zdůraznil ale, že o návykových látkách v lécích nic nevěděl.

Za trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy mu hrozí trest odnětí svobody na osm až dvanáct let.

Když byly recepty, tak se dodávky zvyšovaly

Stejný trest mohou dostat také lékárnice Stanislava Bělková a provozovatelé lékáren Hynek Navrátil a Marek Mikulík. Navrátil požádal o jednání v jeho nepřítomnosti, zbylí dva nechtěli vypovídat a odkázali na policejní výslechy. V nich odmítli, že by si falešných receptů byli vědomi.

„Recepty jsem zběžně kontrolovala a nepřišlo nám na nich nic podezřelého,“ uvedla lékárnice Bělkováž s tím, že když se dodávky pro Slováka stále zvyšovaly, pokaždé informovala nadřízeného Navrátila.

A ten po zmínce o dodaných receptech se zvýšením prodeje souhlasil. Dokonce když lékárna už neměla dost peněz na nákup Adipexu, tak lék brala na jinou spřátelenou lékárnu.

Lékárnice se Slovákem měli společný email

Lékárnice pak dokonce na objednávkách s Voštinárem spolupracovala tak, že měli společný e-mail. Voštinár lékárnici poslal SMS, že nechal v konceptu objednávku a žena se do něj mohla podívat, aniž by email kamkoli posílali. Oba to vysvětlovali snadnější komunikací. Lékárny si tak podle obžaloby přišly na přibližně 1,7 milionu korun zisku.

Termín vyhlášení rozsudku zatím není známý, před soud předstoupí další svědci a také znalci.