Obec marně vyzývá seniora k odklizení desítek vraků. Je to sbírka, tvrdí

Nad asi 150 vraky, kterým z křovin, kopřiv a přerostlé trávy koukají jen střechy, se pozastaví asi každý, kdo obcí projíždí.

„Vrakoviště si nelze nevšimnout. Už jsme kolikrát s kolegou dumali, co to tam vlastně mají a proč. Kdyby to byly vraky na náhradní díly, pochopil bych to, ale prodej jsem tam nezaregistroval,“ řekl Zdeněk Kučera z Frýdku-Místku, který po trase jezdívá několikrát týdně.

Místostarosta Dobré Milan Stypka říká, že obec je v patové situaci. „Zpustlé šrotiště hned při vjezdu vypadá hrozně. Jelikož není zabezpečené proti úniku provozních kapalin, vlastník dostává pokuty z odboru ochrany životního prostředí. Pokaždé je zaplatí,“ popisuje.

„Nyní se nám podařilo získat od něj alespoň slib, že staré vozy bude postupně odvážet,“ poznamenal.

Kopřivy slouží jako ochrana před zloději, tvrdí majitel

Auta patří důchodci Stanislavu Zdržavovi. Ten se hájí tím, že je sbírá.

„Nejde o vrakoviště, ale sbírku letitých aut převážně značky Audi. Všechna jsou pojízdná,“ tvrdí Zdržava. Vinu za to, jak pozemek vypadá, svaluje na radnici.

„Obec mi zakázala oplotit prostor, kde vozy stojí. Zůstala mi jediná možnost, jak je uchránit před zloději, kteří veterány rozebírali na náhradní díly. Kopřivy. Proto nechávám pozemek zarostlý,“ argumentuje.

Tvrdí také, že už asi 30 vraků uklidil pryč. „Ale jen ty hodně špatné. Řekl jsem, že vraky budu odvážet, ale ne všechny. Luxusní kousky si nechám. Mám děti, vnoučata, tak aby jim po mně něco zbylo. Letos bych měl díky benevolentnějším zákonům získat i povolení na plot,“ zmínil Zdržava.

Kdyby pozemek s auty patřil firmě, muselo by vrakoviště plnit přísné normy. Takto ale úřady mnoho možností nemají.

„U firmy bychom vyžadovali dodržování řady provozních podmínek. Hlavně stavební zabezpečení proti úniku kapalin do půdy a případně i spodní vody. To ale není tento případ. Tady by mohlo jít jedině o označení místa za nepovolenou skládku. Ale těžko by se posuzovalo, kdy už je to skládka a kdy ještě sbírka vozů,“ sdělila Kateřina Durčáková z odboru životního prostředí krajského úřadu.