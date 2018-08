Vratimov se do konce října zbaví skládky kalů. Po osmi letech

„Nejpozději do konce října by si mohli vratimovští občané oddechnout. Odtěžena a následně zlikvidována bude deponie materiálu i přilehlý násep u železniční vlečky,“ říká náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

Skládka vznikla v roce 2010, kdy se do areálu bývalých Vratimovských papíren naváželo palivo z lagun firmy Ostramo, upravovalo se tam a odváželo k využití.

Po úpadku jedné ze společností se ale k deponii několik let nikdo nehlásil. Ztroskotaly i snahy o vymáhání odpovědnosti. Kraj sice podal trestní oznámení na neznámého pachatele, ale policie věc odložila.

Veřejnou soutěž na odstranění kalů vyhlásil kraj loni v říjnu. Zaplatí za to téměř čtyřicet milionů korun, ale větší část pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí.

Zakázku vyhrálo sdružení společností SUEZ Využití zdrojů a AVE CZ odpadové hospodářství. Do tří měsíců musí veškeré kaly odvézt z Vratimova a nejpozději do deseti měsíců je zlikvidovat.

„Po letech, kdy se o problému jen diskutovalo, nastává okamžik, kdy dojde k odtěžení, odvezení a hlavně k ekologickému odstranění materiálu v zařízeních, která splňují nejpřísnější environmentální hlediska. Nesmí přitom vzniknout žádné účelové mezideponie. Naložený materiál bude odvážen rovnou do spalovacích zařízení,“ řekla náměstkyně Uvírová s tím, že kaly zamíří buď po železnici do tlakové plynárny ve Vřesové na Sokolovsku, nebo v nákladních autech do spalovny v Ostravě.

V ovzduší létaly mraky smradlavého prachu, vzpomíná starostka

„Po tak dlouhé době je to pro nás obrovská úleva,“ netají starostka Vratimova Dagmar Hrudová.

„Už to vypadalo, že nám tu kaly snad zůstanou. Lidem samozřejmě hodně vadily. Jsou takřka v centru města a jde o nebezpečný odpad. Celých osm let od svého nástupu do funkce jsem usilovala o likvidaci skládky,“ dodala starostka.

Zavzpomínala, jak to vypadalo v roce 2010. „V ovzduší létaly mraky smradlavého prachu a ke skládce se nikdo nehlásil,“ popsala starostka a ještě nyní kroutí hlavou nad někdejším návrhem, ať likvidaci zaplatí město.

„To by opravdu byl výsměch právu a spravedlnosti. Jediným viníkem je stát a špatně nastavený projekt likvidace ekologické zátěže,“ upozornila Hrudová.