Vlaky odvážejí kaly z Vratimova, hotovo bude do konce roku

Z Vratimova už odjely tři vlaky složené z vagonů se speciálními kontejnery.„Termín odvezení všech kalů ještě letos se podaří splnit,“ řekl při kontrolním dni hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



„Od začátku prací bylo odtěženo 1 366 tun materiálu. První vlaky ho už odvezly do tlakové plynárny ve Vřesové, kde se odpad zplyní a využije se k výrobě elektrické energie,“ dodala náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

Ne všechen odvezený materiál ale skončil ve Vřesové, část někdejších kalů byla spálena přímo v Ostravě. „Šlo o 23 tun materiálu, který byl příliš velký. To znamená, že měl hrubší strukturu a plynárna ve Vřesové by ho nezpracovala,“ vysvětlila Uvírová.

Celkem má podle plánu do konce roku z Vratimova zmizet necelých sedm tisíc tun kalů.

„K dnešnímu dni je spáleno přibližně 950 tun odpadu,“ podotkl Lubomír Jati, manažer společnosti Suez Využití zdrojů. „Materiál se nakládá do speciálních neprodyšně uzavřených kontejnerů, v elektrárně ve Vřesové se pak přímo spaluje. Měli jsme obavy, že materiál půjde jen těžce nakládat, při zkouškách do něj nešlo kopnout krumpáčem, ale to se nepotvrdilo, jde nakládat dobře.“

Postup prací vítá i vratimovská starostka Dagmar Hrudová. „Jsme optimističtí, do konce října má být všechno pryč, konečně jsme se dočkali,“ komentovala starostka postup prací.

Kvůli kalům v Polsku se vede spor

Za likvidaci vratimovských kalů zaplatí kraj a Státní fond životního prostředí zhruba čtyřicet milionů korun. Za odtěžení kalů z ostravských lagun tak stát v podstatě zaplatí dvakrát.

Palivo se do Vratimova dostalo poté, co skupina Čistá Ostrava pod vedením společnosti Geosan část kalů z lagun vytěžila, smíchala je s uhlím a vytvořila palivo, které mělo být dodáno do spaloven a cementáren na mnoha místech v republice. Část hmoty ale skončila ve Vratimově. Firmy, které ji tam dovezly, jsou nyní v insolvenci.

„Podali jsme trestní oznámení, ale policie věc odložila,“ řekla Uvírová na dotaz, zda kraj bude peníze za vyčištění vratimovské skládky vymáhat. „Nyní tedy není nikdo, po kom bychom mohli peníze chtít,“ dodala náměstkyně.

Část kalů z lagun společnosti Ostramo skončila dokonce v Polsku. A to se s Českou republikou soudí o jejich likvidaci.

Podle české strany jde o palivo, podle polské zase o nebezpečný odpad, který se do Polska dostal nelegálně.

„Obě nařízení, o která se česká a polská strana opírají, mají stejnou váhu. Spor proto musí rozhodnout soud,“ řekla Petra Roubíčková, mluvčí ministerstva životního prostředí. „Zatím ale nebylo jednání nařízeno a netušíme, kdy začne.“