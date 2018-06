Starostka objevila v penzionu bezmocné seniory. Zařízení prověřuje policie

„Nejsem zdravotník, ale to, co jsem tam viděla, mě zarazilo,“ říká starostka Vratimova Dagmar Hrudová.

„Řada klientů byla ve stavu, který vyžaduje celodenní zdravotní péči, někteří se neorientovali v čase ani v prostoru, nevěděli, kde jsou. Někteří ubytovaní ani nebyli schopni komunikace. Jedna paní měla otevřenou ránu na noze a žádala nás, abychom jí zajistili ošetření,“ popisuje.

Podle Hrudové vše nasvědčuje tomu, že se spíše než o penzion jedná o skrytý domov důchodců bez potřebného povolení. Podobný, jako neoprávněně provozovali čtyři později odsouzení podnikatelé na Blanensku.

„Na internetových stránkách firmy bylo napsáno, že penzion přijímá seniory nad 65 let věku s přiznaným příspěvkem na péči ‚především‘ ve III. a IV. stupni,“ řekla starostka. Tyto příspěvky se letos vyplácejí ve výši 8 800 a 13 200 korun. Dostávají je přímo pacienti, kteří je mohou využít například na zaplacení ošetřovatelské služby.

Petr Jančík, majitel společnosti Wendy senior, která vratimovský penzion provozuje, však odmítá, že by provozoval nelegální domov důchodců.

„Je to penzion, ne domov pro seniory ani nemocnice. Budova je zkolaudována jako penzion a k tomu slouží. Je snad někde v zákoně napsáno, že v penzionu mohou být ubytovány pouze osoby zcela samostatné a mladé?“ napsal redakci v SMS.

Odmítl i to, že by přijímal jen seniory, jak stálo na zmíněných internetových stránkách.

„Už to tam dávno není. Byli jsme upozorněni a odstranili vše, aby byl klid,“ reagoval Jančík, který je v současnosti v zahraničí. „Máme ubytované i osoby mladší a bez příspěvku. Ani jeden příspěvek nám nebyl vyplacen,“ dodal.

Rodiny nám děkují, tvrdí majitel

Podle aktuálních internetových stránek penzionu „vyplývá z dohodnutých podmínek obou smluvních stran“, že pokud je příjem ubytovaného nižší, mohou částku doplatit příbuzní.

O případ se podle informací MF DNES už začali zajímat i policisté. Oficiálně to však policie komentovat nechce.

„Nemůžeme hovořit o konkrétních případech,“ řekla ostravská policejní mluvčí Soňa Štětínská. „Na Ostravsku nyní ověřujeme informace, které se týkají sociální oblasti v jednom případě,“ připustila pouze.

„O trestním oznámení nic nevím,“ komentoval činnost policistů Petr Jančík. „Ale pokud mne někdo chce hnát k soudu, že poskytujeme kvalitní péči a nikoli sociální službu pro seniory, tak ať žene. Rodiny nám děkují,“ říká.

Případem se zabývá krajský úřad

Jaký je současný stav ve vratimovském penzionu, se MF DNES nepodařilo zjistit. Personál dovnitř penzionu, který dříve sloužil jako hotel, nikoho nepouští, s dotazy na cenu a služby odkazuje na vedení podniku. Mlčením přešel otázky redaktora i muž, který si vyšel zakouřit před budovu.

Jak se postarat o nemohoucí příbuzné Při hledání schváleného zařízení je nejjednodušší ověření, zda je v seznamu poskytovatelů sociálních služeb.

Budovy, v nichž podobné subjekty fungují, musí být k tomuto účelu zkolaudovány,jejich provoz schvalují hasiči, hygienici. Povolení uděluje krajský úřad. Zařízení, která nabízejí potřebným nepovolené služby, využívají při své činnosti takzvaného institutu asistentů péče daného zákonem. Ti poskytují pacientům péči v jejich domácím prostředí. Tuto službu mohou vykonávat například příbuzní, známí či sousedé a za to mohou obdržet odměnu. Taková služba zvláštní povolení nepotřebuje. Problém nastává v okamžiku, kdy jsou služby nabízeny ve větším měřítku, tady už je oprávnění nutné.

O případ se už začal zajímat také krajský úřad, který na podniky poskytující sociální služby dohlíží.

„Byl jsem informován, že krajský úřad řeší podnět v této věci, zahájí šetření,“ řekl Jiří Navrátil, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

„Z hlediska zákona ale nemohu být seznamován s konkrétními běžícími případy. Mohu říct jen tolik, že v krajské síti poskytovatelů sociálních služeb daný penzion zařazen není a my jsme připraveni, pokud by byl penzion například uzavřen, ubytované lidi okamžitě převzít do našich zařízení. To ale nemohu předjímat,“ dodal Navrátil.

Prokázat, že jsou v penzionu Wendy senior poskytovány služby bez patřičných povolení, nebude nijak jednoduché.

„Prošetřujeme to oznámení, ale jsme teprve v začátku, nemohu být konkrétní,“ řekl Daniel Rychlík, vedoucí odboru sociálních služeb Krajského úřadu v Ostravě.

„Poskytování pobytových služeb bez oprávnění je přestupek, který může být sankcionován až do dvou milionů korun, ale takové řízení bývá velmi složité, může trvat i tři čtvrtě roku,“ přiblížil.

Odborných zařízení je málo. I proto může penzion lákat

Že na seznamu firem s povolením poskytovat sociální služby vratimovský penzion nefiguruje, připouští i jeho majitel.

„Zatím jsme nežádali o registraci jako poskytovatel sociálních služeb. Pro nás je prioritou spokojenost ubytovaných a rodin,“ napsal Petr Jančík.

Podle odborníka na sociální služby, který si nepřál být jmenován, může být provoz podobných zařízení problematický, ale lidé je podle něj i tak vyhledávají.

„Na jednu stranu tam nemusí být zajištěny některé odborné služby, jako je například přítomnost odborného zdravotního personálu a podobně, na druhou stranu je obdobných zařízení tak málo, že lidé berou zavděk vším, co jim ulehčí starost třeba o jejich příbuzné. Ne každý si může dovolit starat se o těžce nemocné, ať už z časových, finančních nebo i zdravotních důvodů. Takže obdobná zařízení vyhledávají a stížností na ně příliš nebývá. V tomto směru stát zaspal, potřebných lůžek je stále málo,“ uvedl.