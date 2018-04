Muž strhl na cyklostezce ženu z kola, se stříkačkou v ruce ji znásilnil

Násilník přijel na vratimovskou cyklostezku také na kole. Počíhal si na projíždějící ženu, strhl ji z kola a ohrožoval ji injekční stříkačkou.

„Pod pohrůžkou újmy na zdraví si vymohl pohlavní styk. Ženě pak ještě sebral peníze,“ uvedla policejní mluvčí Gabriela Holčáková. Rozrušené ženě pak poskytli pomoc záchranáři.



V době, kdy útočník v blízkosti cyklostezky ženu znásilnil, místo míjel cyklista a běžec. Policisté je nyní hledají. „Oba mohou k věci poskytnout klíčové informace. Žádáme je, aby nás kontaktovali na lince 158,“ uvedla Holčáková.

Pachatel byl starý kolem třiceti let, štíhlý a vysoký zhruba 170 centimetrů. „Oblečen byl do modrého trička s krátkým rukávem a nápisem a do károvaných kraťasů modro-bílé barvy. Na nohou měl fialové nazouváky tzv. crocsy,“ dodala policejní mluvčí.

Pokud policie muže dopadne, bude mu za znásilnění a loupež hrozit až desetileté vězení.