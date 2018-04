Vrchní soud potvrdil zrušení samozvaného doněckého konzulátu v Ostravě

Činnost spolku, jehož likvidaci soud zároveň nařídil, byla podle usnesení nezákonná a překrývala se s činností jiných subjektů veřejné správy. Lisková po rozhodnutí uvedla, že zváží dovolání k Nejvyššímu soudu. Ve své činnosti chce pokračovat dál, nevyloučila ani založení jiného spolku.

Spolek byl zapsán do obchodního rejstříku a jako předmět činnosti měl uvedenu spolupráci s doněckou oblastí. Rozpor se zákonem tehdy nebyl shledán. Jen dva dny poté si změnil stanovy a označil se za Zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky a předsedkyně spolku se označovala jako honorární konzul.

„Což je v rozporu s vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích, protože to nerespektuje územní celistvost Ukrajiny,“ uvedl mluvčí soudu Stanislav Cik. „Jde o stát, který není na světě uznaný,“ uvedla předsedkyně senátu Alena Ježková.

Lisková: Je to politická kauza

Lisková s rozhodnutím nesouhlasí. U soudu uvedla, že neshledává důvody, ke zrušení spolku. Poukázala na to, že je zvláštní, že rok spolek fungoval a poté musel být po intervenci tehdejšího ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) zrušen. „Vnímám to jako politickou kauzu. My jsme splnili podmínky pro založení spolku. Nevidím nic špatného na tom, že je tady nějaká družba mezi dvěma slovanskými národy,“ uvedla Lisková. Podle ní jde o omezování osobnostních práv.

Lisková centrum otevřela v Ostravě počátkem září 2016. Novinářům tehdy řekla, že v minulosti Doněckou lidovou republiku několikrát navštívila a osobně se jí dotkl tamní válečný konflikt. Založením konzulátu údajně chtěla upevnit vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Doněckou lidovou republikou, jejíž samostatnost a suverenitu podporuje.

Podnět soudu podal ministr Zaorálek

Lisková je bývalá sociální demokratka. V minulosti byla například jednou ze signatářek podnětu k pozastavení činnosti vládní ČSSD. Kandidovala také v komunálních volbách za uskupení LEV 21.

Krajský soud v Ostravě se okolnostmi založení Zastupitelského centra Doněcké lidové republiky v Ostravě začal zabývat na základě podnětu bývalého ministra Zaorálka, který centrum nepovažuje za diplomatické zastoupení, protože Česko existenci Doněcké lidové republiky neuznává.

Není stát, nemůže být ani konzul

Proto podle něj na českém území nemůže působit ani honorární konzul tohoto samozvaného státu. Na základě jeho iniciativy rejstříkový soud Zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky v Ostravě vyzval ke změně názvu. Spolek to odmítl. Proto soud zahájil řízení o jeho zrušení.

Takzvané lidové republiky v Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny mají vlastní ústavu, kterou jejich samozvané parlamenty vyhlásily po referendu o nezávislosti. Jejich odtržení od Ukrajiny je jedním z důsledků konfliktu na východě země.

Video z otevření neoficiálního doněckého konzulátu v září 2016: