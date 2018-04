Zavraždil bratra. Vrchní soud nyní mladíkovi potvrdil trest 17,5 roku

Po soudu však žádal vypracování nového revizního znaleckého posudku kvůli otázce příčetnosti v době činu nebo překvalifikování na trestný čin zabití. Tvrdil, že nebyl schopen se ovládat. Odvolací soud to však neuznal.

Muži hrozilo za vraždu školáka 15 až 20 let. „Nelze opomenout způsob provedení činu, který byl zákeřný a ze strany poškozeného nevyprovokovaný,“ uvedl předseda senátu Štefan Škadra.

Poukázal i na věkový rozdíl mezi obětí a útočníkem. „Navíc k dušení docházelo po dlouhou dobu čtyř až šesti minut. K zasazení řezných ran došlo ještě za života poškozeného. Nejsme daleko od učinění závěru o trýznivém útoku. Trest nelze v žádném případě považovat za nepřiměřeně přísný,“ doplnil Škarda.

Dostal vztek a musel se vybít

Tragédie se stala loni v červnu v domě, kde rodina žila. Školáka podle obžaloby jeho tehdy devatenáctiletý nevlastní bratr vylákal do patra, kde mu zalepil ústa, dusil jej a nakonec mu podřezal hrdlo. Obžalovaný tvrdí, že si až po činu uvědomil, co udělal. Prý chtěl spáchat sebevraždu, rodičům napsal dopis na rozloučenou, na život si ale nakonec nesáhl. Nakonec zavolal policii a ke všemu se přiznal.

Mladík ve čtvrtek u Vrchního soudu zopakoval, že si své jednání uvědomil až po dokonání činu. „Nedokážu si uvědomit, proč se to stalo. Neměl jsem vůči svým sourozencům žádnou averzi, nic jsem neplánoval,“ uvedl ve svém odvolání.

Najednou ho prý popadl vztek, že se musel na něčem vybít. „Neměl jsem to poprvé, ale vždy to přešlo nebo se to rozchodilo. Měl jsem to od základní školy několikrát. Probral jsem se z toho, až bylo po všem. Uvědomil jsem si, co jsem udělal a přišlo mi to strašně líto,“ řekl mladík.

Otec: V jednom okamžiku jsme přišli o dva syny

Obžalovaný nesouhlasil se závěry psychologického posudku, podle kterého měl zachovány rozpoznávací schopnosti a ovládací měl snížené na polovinu. Podle něj nebyl zcela objasněn jeho psychický stav v době činu, a proto žádal o revizní znalecký posudek. Soud jej však odmítl s tím, že pro to nejsou podmínky. „Znalci, kteří posudek zpracovali, se podle soudu s problematikou náležitě vypořádali,“ dodal předseda senátu.

U soudu vypovídal i otec obžalovaného, důvody svého činu prý mladík nevysvětlil ani rodičům. Poukázal na to, že do té doby byl jeho syn bezproblémový.

„Ani nám se nedokázal otevřít. Dusil to v sobě a trpěl,“ řekl dnes jeho otec. Také on žádal, aby soud rozhodl o zpracování nového znaleckého posudku. „Mysleli jsme si, že jsme ho dobře vychovali. V jednom okamžiku jsme přišli o dva syny, které jsme měli stejně rádi,“ doplnil.

Policisté přivádějí pachatele k jednání o vzetí do vazby (červenec 2017)