Výlov potvrdil, že kapři příliš nepřibírali. Mohou podražit

Jistebničtí rybáři ve středu vylovili šestnáctihektarový Oderský rybník. „Z něj obvykle máme přes deset tun ryb, ale letos to bude odhadem jen zhruba osm tun. Přírůstky ryb jsou znatelně nižší. Prostě zase rozpaky,“ povzdychl si Madzia.



Hlavní příčina rybářských potíží je podle něj jednoznačná: počasí. „Ryby jsme v létě nemohli přikrmovat. V tom horku stejně nechtěly žrát, a navíc bychom riskovali, že by plně nažrané uhynuly,“ přiblížil Madzia.

Dodal, že rovněž bylo málo vody, takže ji museli strojově okysličovat. Madzia doufá, že další roky budou lepší.

„Jinak na to budeme muset reagovat například snížením počtu nasazovaných ryb, ale to pak nebudou potřebné výnosy a ekonomický výsledek zůstane špatný. Případně by ryby musely výrazně podražit.“

Na jistebnické sádce stojí kapr 89 korun za kilogram, tedy asi o deset procent více než minulý rok. V sobotu 9. listopadu se koná zřejmě největší veřejný výlov v kraji, a to na rybníku Bezruč u Jistebníku.

Snad ještě horší situaci řeší říční rybáři. „V první polovině léta se zdálo, že složitější situace s množstvím vody vládne v beskydské oblasti, ale nyní je na tom jesenická stejně katastrofálně,“ řekl Přemysl Jaroň z Českého rybářského svazu.

Obává se, že ani další roky nebudou lepší. „Rybářství čekají těžké časy, a to zvláště v pstruhových vodách,“ naznačil Jaroň.

Upozornil, že suchý podzim problémy ještě prohloubil. Některá prameniště jsou totiž stále bez vody a navazující potoky proto zůstávají vyschlé.