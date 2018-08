Vynález z Třince změří, jak jsou lidé v práci stresovaní a vyčerpaní

„Vypadá to, že jste unavená...“ Lehám, vstávám, lehám. Po pěti minutách. Na těle mám přístroj, který zaznamenává srdeční pulzy. Testuji totiž třinecký vynález, který měří pracovní stres. Přede mnou ho zkouší mladá slečna. Obě jsme na konci, kdy nám sdělí výsledky, překvapené. Aby byla data opravdu relevantní, musí se člověk do laboratoře dostavit ráno před prací, pak odpoledne po ní, a to tři dny po sobě. „Jinak se dozvíte pouze momentální stav,“ vysvětluje Václav Jakeš, který se svým firemním týmem a s Univerzitou Palackého přístroj vynalezl. Než se odebereme do laboratoře, ukazuje mi Jakeš několik grafů a líčí, co ukazatele znamenají neboli jak dopadli lidé, kteří metodu absolvovali. Samozřejmě bez jména, ta ostatně nezná ani on. Ve čtverci, který je rozdělen na další čtyři čtverce, vidím několik červených bodů ve spodní levé části. „Toto značí velmi špatný stav dotyčného. Doporučili jsme mu návštěvu lékaře, protože výsledky hlásily totální vyčerpání a možný hrozící kolaps. A tady zase vidíte několik tmavých bodů v horním pravém čtverci. To bude zřejmě sportovec v dobré kondici,“ říká vynálezce. Ideál? Vysoké hory... Dostáváme se ke grafu, který vypadá jako plastické pohoří. „Správně by se měly zobrazit vysoké špičaté hory, místo toho se v rohu krčí nízká drobná pahorkatina a to je pro toho člověka také zlá hodnota,“ říká Jakeš. Něco podobného se po analýze ukáže i na pohled usměvavé slečně. „Může se jednat o momentální rozpoložení,“ uklidňují ji v laboratoři. Docela se děsím. Od předešlého dne jsem naspala pouhé dvě hodiny. Když takto dopadla mladá žena, co tam budu mít já? Kolega Jakeše klikne a naskáčou mé výsledky. Ve čtverci nemám naštěstí zaplněnou levou dolní část, ale spodní čtverec vpravo. Je v něm tyrkysové kolečko. „To není zlé, jen to vypadá, že jste unavená,“ poznamená Jakeš, aniž bych mu předem cokoliv říkala. S napětím čekám na pohoří. Klik – a na obrazovce se objeví Himálaj. Oddychnu si. Jak to, že nemám na plastickém grafu v rohu spíše krtince? Moc volna jsem v poslední době neměla. „Ze čtyřiceti procent se na tom, jak člověk zvládá pracovní stres a vytížení, podílí genetika. Poděkujte rodičům a předkům,“ podotkne vynálezce.