Vznik koalice v Ostravě se zadrhl na jednání mezi ANO a hnutím Ostravak

Lídr hnutí ANO a dosavadní primátor Tomáš Macura dával najevo, že preferuje stávající podobu vedení Ostravy, tedy s hnutím Ostravak, občanskými demokraty a lidovci.

Zatímco s ODS a KDU-ČSL se ANO dohodlo bez problémů, na jednání s Ostravakem se rozhovory zasekly. Není divu. Lidovci totiž zůstávají na jednom radním a ODS si polepší o jednoho na dva, ale Ostravak má spadnout ze čtyř na dva radní.

Zůstali by jen Lukáš Semerák (doprava) a Michal Mariánek (zdravotnictví, školství a sport), o funkce by přišli Břetislav Riger na investicích, které by převzala Zuzana Bajgarová z ANO, a Iveta Vozňáková na financích. Tento odbor by převzal Martin Štěpánek z ODS.

„Složení rady musí zohledňovat výsledky voleb, ve kterých jsme dosáhli podstatně lepšího výsledku než minule. A Ostravak ztratil,“ vysvětlil Macura, který se takřka jistě stane primátorem.

Hnutí ANO by mělo v městské radě většinu

Vzhledem k tomu, že by ANO mělo v 11členné radě většinu šesti radních, chce do koaliční smlouvy zapracovat pojistky, aby v důležitých věcech nemohlo partnery přehlasovat.

Definitivní podoba koalice nebyla jistá, hnutí Ostravak údajně chce v nové radě tři místa. „Dali jsem hnutí ANO dvě nabídky, to reagovalo třetí, která mě překvapila. Musíme se domluvit,“ řekl ve čtvrtek večer Semerák bez upřesnění. „Nyní to nelze zveřejnit.“

Jednání pokračují v pátek před polednem.

Hnutí ANO není na podpoře Ostravaka závislé, k pohodlné většině mu stačí už dohodnutá koalice s lidovci a ODS (30 hlasů v zastupitelstvu z 55), případně může přibrat i Piráty. Spolupráci s ČSSD, komunisty a SPD lídr ANO odmítl už dříve.

V zatím platném návrhu radu doplňovali za hnutí ANO Kateřina Šebestová (životní prostředí), Radim Babinec (veřejné zakázky), Martin Bednář (radní) a Karel Malík (radní). Lidovci Zbyňku Pražákovi zůstává kultura a jedenáctým radním by byl Zdeněk Nytra z ODS.