Dítě pokousal neočkovaný pes, veterinární prohlídku musela zajistit obec

„Naši dva synové šli v sobotu ráno na pole za otcem. Fena od sousedů z obce tam ležela pod traktorem. Když kluci přišli blíž, bezdůvodně je obešla a zezadu napadla mladšího z chlapců. Poranila mu obě nohy pod koleny. Naštěstí měl kalhoty, takže rány nebyly hluboké. I tak mu v nemocnici obě nohy obvázali od kotníků až ke kolenům. Největší problém ale nastal, když jsme po majitelích psa žádali očkovací průkaz,“ líčí matka hocha z Bukovce na Jablunkovsku, která nechce zveřejnit jméno.

Majitelé agresivní feny slíbili, že rodině dodají potvrzení o očkování proti vzteklině. Později tvrdili, že ho nemohou najít. Veterinární vyšetření svého zvířete ale nezajistili.

Majitelé psa budou muset platit

Rodiče zraněného chlapce proto požádali sousedy, policii i obecní úřad, aby jim pomohli dostat útočícího psa k veterináři. Policie odchyt odmítla. Majitelé nakonec v neděli večer vydali fenu rodičům chlapce a přidali k tomu i 500 korun na její vyšetření. Obec se postarala o zbytek.

„Psí útulek byl v noci zavřený. Psa jsme proto umístili do obecního objektu a v pondělí ráno odvezli k veterináři. Fena naštěstí vzteklinu nemá a dítě se tak očkování podrobit nemuselo,“ říká starostka Bukovce Monika Czepczorová s tím, že majitelům psa se celá záležitost prodraží.

„Budou muset hradit veterinární vyšetření, ustájení psa v útulku i náklady spojené s cestováním chlapce na ošetření. A budeme řešit také další osud zvířete. Fena totiž nebyla řádně přihlášená, navíc jsem získala informaci, že v obci údajně napadla už více lidí,“ dodala starostka.

Zranění chlapce neočkovaným psem šetří policie

A problémů teď mají vlastníci útočné fenky víc. Případ šetří policie a lidem tak hrozí postih přinejmenším za přestupek, možná i za trestný čin. „Oznámení týkající se poranění nezletilého chlapce, které mu způsobil volně pobíhající pes, v současné době prověřují policisté obvodního oddělení Jablunkov,“ potvrdila policejní mluvčí z Frýdecko-Místecka Karolína Bělunková.

„V případě že pes zraní osobu, hrozí jeho majiteli postih za spáchaný přestupek, případně za trestný čin, když je zranění závažné. Právní kvalifikace se posuzuje na základě vyžádané lékařské zprávy zraněné osoby. Postih hrozí chovateli také v případě, že nebude postupovat v souladu s vydanou závaznou vyhláškou obce upravující chov domácích zvířat (psů),“ dodala policistka.

Na rozdíl od chlapce se očkování nevyhnuli čtyři muži z Opavska, které v minulých dnech také poranily psovité šelmy. Všichni leželi na infekčním oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Mezi nimi je i 23letý Vojtěch Moša a 18letý student Marek Groda. Jednoho kousl pes na dovolené v zahraničí, druhého liška do prstu u nohy v Jakubčovicích.

Osmnáctiletý student popsal útok lišky

„Pro nás je to hlavně v létě denní chleba,“ říká primář infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě Petr Kümpel, jehož tým řešil letos už několik desítek pokousaných pacientů. Léčba se liší podle závažnosti zranění i okolností útoku. Očkování je nezbytné, když lékaři neznají výsledky veterinárního vyšetření psa. A někdy je nutné i podání séra.



„Lišku nenajdeme, takže studenta jsme museli očkovat. A druhého muže také, protože pes ho napadl při přechodu hor v Rumunsku a nevíme, zda neměl vzteklinu,“ říká Kümpel.

„Pes přiběhl z kopce a kousl mne do horní části stehna. Nikde nebyl dostupný lékař, a tak jsem pokračoval v přechodu hor,“ uvedl Moša, který se do opavské nemocnice dostal až po patnácti dnech od kousnutí.

Podle primáře je časová prodleva problém. „Dostal se k nám opravdu pozdě, jelikož v Rumunsku je výskyt vztekliny velmi významný. Mladíkovi proto podáme vakcínu i sérum a budeme jeho zdravotní stav sledovat. Snad podání séra zabrání rozvoji jinak smrtelné nemoci,“ konstatoval Kümpel.

Lékaři zvažují, komu dát sérum. Má vedlejší účinky

Očkovací vakcínu i sérum dostal také mladík napadený liškou. Lékaři přitom postup léčby vždy pečlivě zvažují. Očkování už není tak bolestivé jako dříve, kdy lékaři píchali pacientům 12 až 16 injekcí do pupku. Nyní stačí pět injekcí do ramene, ale protilátky se vyvinou nejdříve po dvou týdnech, kdežto inkubační doba vztekliny může trvat jen pár dní.

„Proto v nutných případech podáváme sérum, které brání rozvoji nemoci. Hrozí však závažné reakce: od vyrážky přes selhání ledvin až po anafylaktický šok. Podání séra proti vzteklině tak může vyvolat komplikace ohrožující pacientův život,“ netají primář.

Proto by se podle něj měli napadení lidé vždy snažit dostat útočící zvíře co nejdříve na veterinární vyšetření. „Očkovací průkaz v tomto případě nestačí. Nutné je vždy opakované vyšetření zvířete na vzteklinu do 48 hodin po útoku a pak znovu po pěti dnech,“ říká Kümpel.

Podotkl, že pacienti velmi často žádají o pomoc při pátrání a zajištění psa policii. To je i případ dalších dvou mužů, které pokousal nenaočkovaný pes na Vítkovsku. V jejich případě se nakonec policistům podařilo majitele a jeho psa dohledat. Zvíře bylo podrobeno vyšetření u veterináře, smrtelně nebezpečná vzteklina byla u zvířete vyloučena a oba muže tak mohli z infekčního oddělení nemocnice propustit.

Primář dodal, že podle zkušeností pacientů jsou někde policisté razantnější a pomohou zajistit psa k veterinárnímu vyšetření. Ale jinde to moc neřeší. „Asi to není jejich povinnost, spíš dobrá vůle. Nicméně jde tu vždy o život, protože v případě rozvoje vztekliny u člověka nemáme žádnou možnost léčby a nakažený zemře,“ zdůraznil lékař.

Policie pomůže, ale odchyt psa nezajišťuje

Policejní mluvčí Karolína Bělunková uvedla, že Policie České republiky není oprávněna k odchytu volně pobíhajících zvířat.

„To může učinit pouze držitel povolení pro odchyt vydaný příslušným orgánem veterinární správy, což může být například obecní policie, ale my tímto povolením nedisponujeme. V případě, že ve městě či obci, kde dojde k poranění člověka psem, obecní policie nepůsobí, pak se musí o odchyt zvířete postarat příslušná obec. V případě, že je majitel zvířete znám, je podle zákona povinen si jej řádně zajistit a zamezit tak dalšímu napadání,“ uvedla Bělunková.

Podotkla, že pokud majitel zvířete s poškozenými v daném případě nespolupracuje, měli by se obrátit na policii, která oznámení zaeviduje

„Policisté vlastníka zvířete zkontaktují a poučí o povinnosti nechat zvíře vyšetřit a také o možných následcích nesplnění této povinnosti. Do těch spadá mimo jiné také případná úhrada nákladů na léčbu člověka, jestliže lékař neobdrží příslušný doklad o vyšetření zvířete. Jestliže ani po poučení chovatele nedojde k vyšetření psa, policisté písemně vyrozumí Krajskou veterinární správu, která je oprávněná k řešení této situace,“ dodala policistka.