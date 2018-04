Workoutový mistr chce cviky dostat do škol. Kluci často neudělají klik, říká

Shyby a kliky na hrazdě, dřepy na jedné noze. To vše s přidaným závažím od 16 do 50 kilogramů. Takové disciplíny stály před účastníky vůbec prvního mistrovství světa v silovém workoutu v Lotyšsku. Kdo jich udělal správným způsobem a bez přestávek nejvíce, ten triumfoval.

Tím nejúspěšnějším ve světové konkurenci byl nakonec Karviňan Marek Matis. Potvrdil tak, že workout má v Karviné kvalitní základnu. „V jiných odvětvích workoutu mají mí známí mistrovské tituly a já jim je záviděl, protože se do loňského roku v silovém workoutu žádné mistrovství republiky či světa nekonalo. Ani chvíli jsem proto neváhal, zda pojedu na první světový šampionát do Lotyšska,“ popisuje mladík.

Co na tom, že za vítězství dostal pohár a hrníček a o prize money si mohl nechat jen zdát. Titul mistra světa mu už nikdo neodpáře. Úspěch Marka Matise ve fyzicky velmi náročném odvětví workoutu nebyl náhodný. Na různých soutěžích v tuzemsku, ale například i v Německu, sbírá v posledních letech jedno vítězství za druhým. „Vlastně na mistrovství světa jsem podal nejhorší výkon za dlouhou dobu. Ale naštěstí to stačilo,“ směje se.

Kruhy jsou často už jen výzdobou tělocvičen

Před Markem Matisem stojí i další výzva, dostat workout když ne do školních osnov, tak alespoň do školních areálů. „Děcka na školách nemají kde cvičit a je to poznat. Hodně tělocvičen už nemá hrazdy, kruhy, bradla či žebřiny, jako tomu bylo kdysi. A nebo když už tam jsou, tak se je buď učitelé bojí používat, nebo nejsou v dobrém technickém stavu,“ vysvětluje Matis.

Řešením je podle něj právě výstavba workoutových hřišť u škol. „Areály škol jsou podle mě ideálním místem. Děti k nim mají blízko, lidem ze sídlišť nepřekážejí a učitelé mohou cvičení s vlastním tělem zahrnout do hodin tělocviku,“ míní Matis. S prvními karvinskými řediteli prý už jednal a zatím se dočkal kladných reakcí. „Například na Základní škole Mendelova nebo Základní škole Cihelní vypadali nadšeně,“ dodal propagátor workoutu.

Přesvědčit ředitele je jedna věc, ale vzbudit nadšení u dětí je další nutnou podmínkou úspěchu jeho vize. „Nemá smysl ty děti do toho tlačit, měly by samy projevit zájem. Věřím, že když budou mít u školy hřiště, najdou si tam brzy cestu. Vždyť jim je třináct čtrnáct a to je věk, ve kterém se s vrstevníky často porovnáváte, v čem jste lepší nebo kdo má více síly,“ míní Marek Matis.

Holky bývají šikovnější než kluci

V tělocvičnách základních škol občas Marek Matis a jeho workoutoví kolegové pořádají besídky. „Všiml jsem si, že jsou většinou holky šikovnější než kluci. Třeba čtvrťáci páťáci neudělali klik a jejich spolužačka jako jediná udělala shyb. Kluci bývají takoví umamraní, potřebují všechno odůvodnit, než se do něčeho pustí,“ srovnává Matis.

Vyvolat v dětech vášeň pro cvičení s vlastní vahou těla může podle Matise trvat ne roky, ale třeba i celou generaci. „Ale i když v kolektivu třiceti dětí vzbudíme nadšení u jednoho z nich, je to fajn úspěch,“ dodal muž. Karviná má ve workoutu (který se poté dělí ještě na několik dílčích odvětví – pozn. autora) kromě mistra světa v silovém workoutu i republikové mistry v dalších disciplínách.

Workoutisté se scházejí několikrát týdně v zařízené tělocvičně Střední školy techniky a služeb a v teplých měsících využívají možnosti venkovního cvičení v lesoparku Dubina. Workoutové hřiště v Dubině není určeno jen členům úspěšného karvinského oddílu, ale všem. Zacvičit si na něj může přijít každý