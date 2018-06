Za nelegální obchody s lihem soud v Ostravě udělil 11 let vězení

14:15 , aktualizováno 14:15

Na 11 let do vězení poslal Krajský soud v Ostravě majitele zkrachovalé likérky AB style Milana Antoniaziho. A to za obchody s nelegálním lihem. Tekutinu podle rozsudku nakupoval od zlínského podnikatele a takzvaného šéfa lihové mafie Radka Březiny.