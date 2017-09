Seniorku, která bodla zloděje, brání diskutéři. Justice rozhoduje různě

„Samozřejmě jednala adekvátně, kdo leze v noci do cizího bytu, vzdává se práva na život. Akorát že to naši lidskoprávníci nějak nechápou,“ napsal například v diskuzi u článku Jaroslav Scharf. S jeho názorem se ztotožnily stovky dalších (článek i diskuze zde).

Policejní mluvčí Lenka Sikorová ve čtvrtek potvrdila, že žena zasáhla pachatele nožem tak, že jej usmrtila. „Zjišťujeme, zda žena jednala v rámci mezí nutné obrany či nikoliv. Pokud ano, bude věc odložena,“ řekla Sikorová.

Podporu veřejnosti měl v minulosti i i Jaromír Šebesta, který si v současnosti odpykává desetiletý trest za to, že zabil jednoho z mužů, kteří se pohybovali na jeho pozemku.

Roma tehdy zabil výstřelem z kuše. U soudu Šebestovi přitížilo, že na muže vystřelil ve chvíli, kdy se dotyční snažili z místa zmizet. Když nastupovali do auta, vystřelil a šíp zasáhl devětatřicetiletého muže do hlavy.

„Pozemek nebyl oplocený, číslo na domě bylo napsáno křídou na vratech. Navíc pan Šebesta se ze strachu nezamkl doma, ale muže pronásledoval,“ zdůvodnil soudce rozsudek při potvrzení desetiletého trestu pro ublížení na zdraví s následkem smrti (psali jsme zde).

Žena zabila expřítele. Policisté případ odložili

Seniorka z Ostravy podle svých slov zaútočila nožem ve chvíli, kdy se s ním přetahovala o dveře. „Dělily nás jediné dveře, kterými jsme se chvíli přetahovali. Podařilo se mi vytáhnout ruku tak, že jsem ho jednou bodla,“ popsala žena.

Bližší jejímu případu tak je incident, který se udál před dvěma lety v Olomouci. Do bytu ženy se vloupal její expřítel. Dovnitř se dostal tak, že rozbil balkonové dveře.

Uvnitř se bývalí partneři pohádali a došlo k potyčce. Při ní žena svého expřítele bodla nožem a ten na následky zranění na místě zemřel. Případ se nedostal k soudu, policisté jej odložili jako nutnou obranu (více o události jsme psali zde).

Vinen, ale netrestán

V jiném případu zase justice vynesla šalamounské rozhodnutí. Na konci roku 2005 totiž plzeňský soud uznal důchodce vinným z toho, že bránil svou chatu proti zlodějům samostříly. Vyrobil a instaloval čtyři.

Učinil tak poté, co mu chatu několikrát vykradli. Jeden ze samostřílů pak skutečně zranil muže, který se do objektu vloupal. Projektil zasáhl zloděje do pravého stehna.

Plzeňský soud sice uznal důchodce vinným z nedovoleného ozbrojování, ale soudkyně trest nevynesla. „V tomto případě stačí projednání věci před soudem,“ uvedla (o případu jsme psali zde). Lidé po medializaci případu seniora podpořili a dokonce jej vyzývali ke zveřejnění účtu, aby mu mohli přispět na soudní výdaje.