Na Ostravské univerzitě chce studovat o pět set lidí více než loni

„Při klesajících počtech maturantů se dá považovat za úspěch i malý úbytek nebo stejný počet přihlášek jako v předešlém roce. Nárůst univerzitě přináší obrovský potenciál kvalitních studentů,“ uvedl mluvčí Ostravské univerzity Adam Soustružník.

Škola přijímala přihlášky do konce února. Zájem o studium projevilo 11 889 studentů.

Ostatní vysoké školy v kraji celková čísla zatím neznají. „Vývoj letošního počtu přihlášek odhadnout zdaleka nemůžeme. Většině fakult končí první kolo na konci dubna, některé ještě vypíší i další. Konečné číslo bude ke konci léta,“ sdělila mluvčí Vysoké školy báňské - Technické univerzity Petra Halíková.

Slezská univerzita má od konce února jasno na Matematickém ústavu, ten hlásí mírný nárůst. „Evidují 62 přihlášek. Loni v prvním kole přijímacího řízení měli 58,“ uvedl mluvčí Daniel Martínek.

Čísla znají i na filozoficko-přírodovědecké fakultě, kde přihlášky přijímali do minulého týdne.

„Mají 778 přihlášek. Z důvodu plánovaného vyhlášení druhého kola ale nejde o konečný stav a nelze jej meziročně srovnávat,“ řekl Martínek. Na dalších fakultách se přihlášky ještě podávají.

Maturantů ubývá

Vysoké školy shodně potvrzují, že se s poklesem zájemců a pozdějších studentů potýkají několik posledních let, zlomovým byl především rok 2010. Pokles přihlášek se do loňska pohyboval od šesti do dvanácti procent ročně.

Vývoj kopíruje demografické trendy, maturantů ubývá. „Letos se k maturitě přihlásilo asi 8 300 žáků středních škol. Pokračuje mírné snižování počtu maturantů,“ nastínila vývoj v regionu mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová. Za posledních pět let klesl počet přihlášených k maturitě o patnáct set.