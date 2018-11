Školy v Havířově zakázaly žákům mobily i o přestávkách. Psycholog souhlasí

„Nezabavujeme jim ho. Mohou jej mít v aktovce, ve skřínce, ale nesmí jej používat,“ popsal novou praxi ředitel Základní školy Karolíny Světlé v Havířově Jiří Kotaška.



Výjimkou jsou situace, kdy jim přístroj učitel dovolí použít ke studijním účelům nebo když si potřebují nutně zavolat. I tehdy mají ale žáci nejprve požádat učitele o svolení.

A to ne jen kvůli tomu, že by se nestihli připravit na hodinu. „O přestávkách se věnují více svým displejům než spolužákům,“ doplnil svého kolegu ředitel Základní školy Gorkého v Havířově Igor Zaťko.

Postup zástupců zmíněných škol je blízký dětskému psychologovi a pedagogovi Zbyňku Dominovi: „Kromě již zmíněného zákaz používání mobilních telefonů ve školách snižuje riziko kyberšikany. Děti často na sociální sítě začerstva ještě ve škole vloží něco, co by je už doma nenapadlo.“

Zákaz má pro zástupce škol i ryze praktické výhody. „Téměř jsme přestali řešit ztráty mobilů, kdy jej nějaký žák zapomněl ležet v učebně, další zase na jiném místě. Teď je mají celou dobu v taškách,“ pochvaluje si Zaťko.

Ani jeden z ředitelů si nedělá iluze, že by žáci zákaz bezvýhradně dodržovali. „Ne vždy to mohou učitelé ohlídat. Ale když zjistí, že některý žák zákaz porušuje, tak jej upozorní. A když ani to nepomůže, tak může dostat napomenutí,“ podotkl Kotaška.

Škol, které k zákazu používání mobilních telefonů v Moravskoslezském kraji sáhly, je více. Například ve Stonavě ředitel tamní základky zavedl opatření už v roce 2016 poté, co navštívil jednu norskou školu.

Souhlasíte se zákazem používání mobilů na základních školách?

Ano 403 Ne 52

Před zákazem tehdy ředitel nejprve požádal rodiče o vyplnění dotazníku. „Ze 132 odevzdaných dotazníků jsme ve 121 z nich dostali plnou podporu. Zbylé ohlasy byly také víceméně souhlasné, jen s drobnými dodatky,“ řekl Zdeněk Lusk a stojí si za ním i po dvou letech. „Opatření se osvědčilo. Děti jsou více soustředěny na výuku, více se baví mezi sebou a se zvoněním nevytahují telefony, jak to měly ve zvyku“ potvrdil.



Ne každý je ale zastáncem podobných zákazů. Například v ostravské Základní škole Zelená k němu jen tak nesáhnou. „Už na konci devadesátých let to udělala jedna škola a ta pak dostala za uši, protože se řešilo, zda na to vlastně má právo. Naši žáci mohou mobily o přestávkách používat, nás to nějakým způsobem neobtěžuje,“ vysvětlil tamní ředitel Aleš Koutný.

V Česku v současnosti záleží na přístupu dané školy, zda a v jakém rozsahu zakotví zákaz používání mobilů do školního řádu.

V některých evropských zemích jsou ale striktnější. Například ve Francii platí plošný zákaz mobilů na základních školách.