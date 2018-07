Nájemníci, kteří podpoří žalobu na Residomo, riskují bydlení

Na dozvuky nevyhlášené války mezi někdejším majitelem OKD Zdeňkem Bakalou a finančníkem Pavolem Krúpou, kteří se „nemají rádi“, mohou doplatit nájemníci někdejších bytů OKD, nyní bytů společnosti Residomo.



A to v případě, kdy přistoupí na nabídku společnosti Serbina Consulting, do února vlastněné Pavolem Krúpou, aby se přidali k žalobě na společnost Residomo. Serbina Consulting vyzývá nájemníky, aby podávali žaloby kvůli náhradě škody za to, že nemohli koupit byty, v nichž žijí, za 40 tisíc korun. Jejich cena je nyní okolo milionu.

„Nájemníkům hrozí velké finanční náklady, například na soudní poplatky, včetně ztráty bytu, kdy jim společnost Residomo nemusí prodloužit smlouvy na dobu určitou,“ varuje před připojením se k žalobě Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR. „Podle našich informací se k žalobě zatím připojilo okolo 360 nájemníků bytů Residoma,“ uvedl Taraba.

Neprodloužení smlouvy jako trest?

Možnost, že by nájemníci, kteří společnost Residomo zažalují, mohli přijít o nájemní smlouvu, není v tomto případě nová. Sdružení nájemníků s Residomem v podobné záležitosti už jednou jednalo.

„Už to jednou hrozilo nájemníkům, kteří se před časem připojili k žalobě Pavola Krúpy na Residomo. Tehdy jsme to vyřešili s tím, že jim Residomo smlouvy na dobu určitou prodlouží. To se ale už nemusí opakovat,“ vysvětlil problém místopředseda Sdružení nájemníků Jan Vozárik. Možnost neprodloužení smlouvy potvrzuje i generální ředitel Residoma Jan Rafaj.

„V tuto chvíli nepodnikáme vůči nájemníkům žádná opatření, avšak nepopíráme, že v případech, kde nájemní smlouvy končí, nemáme motivaci je prodlužovat,“ sdělil Rafaj.

„Společnost, v nedávné minulosti vlastněná Pavolem Krúpou, se již loni pokusila zneužít nájemce bytů Residomo ve snaze poškodit nás neoprávněným insolvenčním návrhem. Soud jej odmítl jako bezdůvodný. Kvůli současným aktivitám firmy Serbina Consulting zvažujeme další právní kroky,“ podotkl Rafaj.

Podle Kamily Serbinové, statutární ředitelky Serbina Consulting, jsou varování Sdružení nájemníků falešná. „Není to nabídka, ale výzva, aby se nájemníci připojili k žalobě. Veškeré soudní a jiné náklady nájemníkům naše iniciativa uhradí, tedy neplynou pro ně žádná finanční rizika. Pokud mají nájemníci platnou nájemní smlouvu a řádně jí plní, pak nehrozí ukončení nájemního vztahu z důvodu podání jakékoliv žaloby,“ řekla Kamila Serbinová. „Na veškerá potenciální rizika a finanční náklady jsou samozřejmě nájemníci na našem webu upozorněni,“ dodala ale vzápětí.

„Nájemníci by si měli pořádně přečíst nabízenou smlouvu. Při odstoupení musí zaplatit 100 tisíc korun a v případě úspěchu si Serbina bere 50 procent,“ kontruje Rafaj.

To Serbinová popírá. „Nájemník, který podá žalobu na společnost Residomo a RPG Industries, podává žalobu sám za sebe a nepostupuje tak žádné třetí osobě svá práva ani nároky. Naše iniciativa z této aktivity nemá žádný majetkový prospěch, ani tím naší iniciativě nevzniká žádné právo na jakékoliv nároky nájemníků,“ zmínila.