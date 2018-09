Hnojník má studii i dalšího zájemce o zámek, který je roky na prodej

Chátrající zámek se jeho španělský vlastník snaží prodat už několik let. Někteří zastupitelé usilují o to, aby jej koupila obec, s pomocí dotací postupně opravila a zpřístupnila pro veřejnost. Hovořilo se i o referendu. „Zatím jsme od něj upustili, možná rozhodnou volby,“ zmínil Peterek.

Zámek v šedesátých letech minulého století

Například starosta Hnojníku Miroslav Molin považuje za důležitější investice do kanalizace, oprav cest, mostů a kulturního sálu než do zámku. „Před pár dny se navíc objevil vážný zájemce na koupi zámku. Jedná se o obchodníka, který vlastní fabriky a hotely. Chtěl by ho spíše na bydlení pro sebe, možná postupně zrekonstruovat a pak prodat zahraničnímu investorovi,“ uvedl Molin po představení studie, která by v takovém případě byla zbytečná.



Studie na zámecký areál nabízí několik možných variant proměny. Zahrnuje například parkové úpravy, osvětlení, oplocení, parkoviště, amfiteátr, renovace budov pro správce, sociální zařízení, chodníky, lavičky, altány či dětské hřiště. Nejdražší varianta by stála 49 milionů korun.

„Jde pouze o návrh možného řešení. Obnovu lze uskutečnit i za 20 milionů. Vše by záviselo na dotacích a finančních možnostech obce v horizontu asi pěti let,“ vysvětloval Peterek.

„Studii umístíme na webové stránky Hnojníku, aby se lidé mohli podívat. Když se nad tím ale zamyslím, je to pro mě science fiction. Nepadla zmínka o údržbě parku, provozních nákladech a podobně, které by padly na bedra obce. Ve studii mi schází i podrobnější vyjádření památkářů, těch pár vět je nedostačujících,“ konstatoval Molin.