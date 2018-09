Mladík připomíná vyhořelý zámek malbou na štítu domu. Oderští to ocenili

„Zámek byl sice ohněm a vodou dost poškozený, ale odstřel určitě nebyl nutný. Jenže papaláši rozhodli,“ povzdychne si a připomíná, že demolice údajně měla zakrýt drancování zámku.



„Jeden můj známý vykládal, že byl u jednoho z tehdejších funkcionářů národního výboru doma a poznal tam obraz, který byl předtím v zámku,“ přibližuje žena, jež nechce říct své jméno. „Radši ne, ve městě to je pořád citlivé téma.“

Vzpomínky lidí z Oder oživil místní rodák, 22letý Petr Kučerka. „Oderský zámek mi pořád ležel v hlavě. Jeho obnova byla mimo mé možnosti, tak jsem uvažoval, co pro něj mohu udělat,“ vysvětluje. A napadla ho velkoformátová malba nedaleko místa, kde zámek stával. Volný byl štít domu, který patří jeho otci, památkáři také nebyli proti.

V myšlenkách má už pět podobných projektů. „Místo bude, někteří lidé mi dokonce nabízejí své plochy. Příště, ale zatím nevím kdy, bych chtěl malbu, jak budou Odry vypadat v roce 2040,“ nastínil, že po zámecké minulosti se nyní vypraví do budoucnosti města.

Tvorby se ujala malířka Karin Herzmanská. Malba podle grafického modelu zámku trvala zhruba měsíc. „Máme v podstatě jen kladné ohlasy. Každý Oderák má zámek v srdci,“ těší Kučerku.

Starosta Oder Libor Helis Kučerkovu iniciativu oceňuje. „Je to jeden z mladých, který nesedí jen u počítače, ale je opravdu aktivní.“ Možnost obnovení zámku je podle starosty velmi složitá. „Bylo by to náročné finančně i časově, ale nikdy neříkej nikdy,“ nechává Helis alespoň naději.