Začaly kontroly vodních toků kvůli výrobě sněhu v lyžařských areálech

„Ještě jsme ani nezačali zasněžovat. Čekáme na mráz a doufáme, že budeme moci čerpat vodu z místního potoka. Třeba už příští týden,“ řekl René Morys, vlekař z Kempalandu v beskydské obci Bukovec.



„Komerční střediska zasněžují, jen zatím technický sníh nechávají na hromadě a nerozhrnují ho, aby neroztál. Je drahý. My jsme ale šli do rizika a část našeho areálu spustili do provozu už minulý víkend,“ říká Jaroslav Vrzgula, šéf skiareálu Bílá, kde si v sobotu a v neděli zalyžovala první stovka lidí.

Oba areály jsou závislé na místních tocích. „Víme, kolik vody můžeme čerpat, a řídíme se tím. Průtok vody pod místem odběru ale asi měří Povodí Odry. My víme, že tam něco musí téct, ale podrobněji to stanoveno není,“ shodli se zástupci zmíněných lyžařských středisek.

Mluvčí vodohospodářů Šárka Vlčková ale oponuje. „Zástupci skiareálů by si měli sami hlídat minimální průtok vody, který mají stanovený v podmínkách. Na místě by měla být například nějaká značka, která přímo v toku ukazuje minimální hladinu pro odběr vody. Pokud při prvních kontrolách zjistíme, že všechny náležitosti nemají v pořádku, vyzveme je k nápravě,“ uvedla.

Kontrola toků v souvislosti s odběrem vody pro výrobu sněhu je novinka. „Je to reakce na extrémní sucho, které trvá od dubna. A bohužel ani prognózy na další dny nejsou příznivé,“ vysvětluje Vlčková.

Některé areály čerpají vodu pro zasněžování ze svých nádrží. Vodohospodáři se zaměří na ty, které berou vodu z toků. „V Jeseníkách je to třináct a v Beskydech jedenáct nejvýznamnějších areálů. Při odběru vody musejí dodržovat stanovené podmínky. Při opakovaném porušení je čeká správní řízení a pokuta od České inspekce životního prostředí,“ vysvětlil mluvčí.