Řada lidí zastávky na znamení v Ostravě vítá, pro jich je víc než proti

V anketě s otázkou Jste pro zavádění zastávek na znamení? hlasovalo 328 lidí, z toho 92 zvolilo odpověď NE a 236 odpověď ANO. Pro je tedy 2,5krát více lidí než proti.

V menších městech jsou zastávky na znamení dávno. Dopravní podnik Ostrava je začal zavádět v roce 2015 a až letos jich podstatně přibylo. Od 10. prosince je jich už 222.

Starosta Staré Bělé je proti

Ne všem se změny líbí. Asi největším odpůrcem zastávek na znamení je starosta Ostravy-Staré Bělé Mojmír Krejčíček. „Opakovaně žádám jejich zrušení,“ říká.

Výsledky ankety i názory čtenářů z debaty pod článkem na iDNES.cz ukázaly, že Krejčíček sice není jediným odpůrcem, ale podporovatelů je víc.

„Pan starosta by měl spíš apelovat na občany, aby se naučili používat s dostatečným předstihem tlačítko stop. Řidič nemůže zastavit, když si cestující vzpomene vteřinu před zastávkou,“ míní Karel Malík.

„Vteřina před zastávkou je ještě dobrá. Zrovna ve Staré Bělé jsem zažil pár případů, kdy paní zmáčkla otevírání dveří až při ohlášení a průjezdu zastávkou. Byla to jedna a ta samá,“ dodal Ondřej Petráš.

„V Opavě toto funguje odjakživa,“ napsal Jiří Čech. „Ale Opava je trošku menší,“ oponoval mu Jakub Čuba s tím, že zastávka na znamení je předzvěstí zrušení. Podle jiných lidí je to však nesmysl. „Když se nad tím zamyslíte, musíte vědět, že je to blbost. Nebo si myslíte, že chce dopravní podnik zrušit 222 zastávek?“ ptal se Radek Raida.

Jan Bílek je přesvědčený, že zastávky na znamení jsou o ničem: „Rychleji se nikam nedostanu, protože řidič najetý čas se zapnutým motorem pročeká na jiné zastávce. Nesmí totiž stejně jet dříve. Jakékoli úspory jsou tedy diskutabilní.“

„No právě proto se upravují jízdní řády, kde se celková jízdní doba zkracuje! Co tam máte dál?“ zareagoval na jeho názor Karel Malík.

„Jediný problém vidím v tom, že když dobíháte, řidič si vás nevšimne a nezastaví. Takže na takové zastávky je nutné chodit s předstihem,“ uvedl Antonín Sebera.

Hošťálkovice změnu chválí

Redakci MF DNES přišlo několik dopisů a žádný nebyl proti zastávkám na znamení. Jaroslav Moureček jen míní, že by měly být výrazně barevně odlišené a vybavené návody, jak správně vyslat znamení.

Roman Matějů napsal, že souhlasí s radním pro dopravu Lukášem Semerákem:

„Doprava je plynulejší, ušetříme na palivu, když autobus nemusí brzdit a rozjíždět se, je to ekologičtější. Dodávám, že autobus neotevírá zbytečně dveře tam, kde nikdo nenastupuje ani nevystupuje, což je důležité pro komfort cestujících, když je venku zima. A pan starosta Staré Bělé by měl více užívat selský rozum. Kvůli pár chybám, které lze eliminovat, by rušil výborný nápad, který podle mne vyhovuje 99 ze 100 cestujících.“

To si myslí i starosta Hošťálkovic Jiří Jureček. „Každá změna vyvolává obavy, ale ze zkušeností na naší lince číslo 34 mohu potvrdit, že tato změna zefektivnila dopravní obslužnost. Máme možnost dostat se o nějakou tu minutku rychleji do města a drobné zpoždění má šofér šanci dohnat, takže lidem neujedou navazující spoje. Na zastávky na znamení si u nás lidé velmi rychle zvykli. Nezaznamenali jsme žádné problémy ani kritiku.“