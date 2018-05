Ze silnic zmizí další tisíce tun prachu, Ostrava je čistí častěji

„Podle zákona jsme povinni čistit naše místní komunikace dvakrát do roka. My jsme je čistili mnohem častěji, některé jednou za dva týdny. Loni díky tomu posbíraly jen samosběrné stroje Ostravských komunikací 3,5 tisíce tun smetků, v nichž převažuje prach. Dalších 500 tun smetků dostaly z ulic vozy Moravské Ostravy a Přívozu,“ líčil primátor Tomáš Macura koncem února s tím, že radní si přejí ještě častější úklid, a to nejen silnic, které má ve správě město.

Po dvou měsících je z přání realita. Ostrava spustila 1. května zcela nový program intenzivního čištění místních komunikací a současně také silnic I. až III. třídy, které patří státu a kraji.

Město dá za čištění krajských a státních cest 14,4 milionu

„Požádali jsme oba vlastníky o souhlas a pověřili úklidem našich i jejich silnic městskou společnost Ostravské komunikace. Z páteřních komunikací, které jsou nejzatíženější, budou nyní čisticí stroje sbírat smetky šestkrát měsíčně a třikrát do měsíce je vyčistí kropičky tlakovou vodou,“ říká Macura.

Méně frekventované silnice čeká odprášení čtyřikrát měsíčně a dvakrát mokré čištění. Nejméně zatížené silnice projdou dvakrát za měsíc suchou a jednou mokrou očistou.

„Takový postup považuji za revoluční, nemůže si jím chlubit žádné jiné město v Česku,“ říká Macura.

Počty kilometrů se až ztrojnásobí

Loni Ostrava zaplatila za nadlimitní čištění 147 kilometrů svých cest 7,3 milionu korun. Letos k tomu připlatí dalších 14,4 milionu za stejně intenzivní úklid 154 kilometrů krajských a 66 kilometrů státních silnic. Při čištění se navíc počty kilometrů zdvoj až ztrojnásobí, protože řada silnic má více pruhů.

Zástupci kraje i státu však Ostravě slíbili podporu. „S oběma vlastníky nyní jednáme o úhradě nákladů na nadlimitní čištění cest. Nechtěli jsme však čekat na výsledky a začali s čištěním krajských i státních silnic za peníze města. Budeme práce průběžně proplácet Ostravským komunikacím a věřit, že se dočkáme refundace vyčíslených nákladů,“ dodal primátor.