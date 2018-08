Dolní Vítkovice zmizely s novou metodikou z žebříčku TOP turistických cílů

Někteří místní lidé v tom vidí záměr, který škodí regionu. Agentura to ale odmítá. Argumentuje novou metodikou.

Do TOP 50 nejatraktivnějších turistických cílů České republiky se z Moravskoslezského kraje probojovaly jen dva ostravské, a to zoologická zahrada s více než pěti sty tisíci návštěvníků (10. místo) a Černá louka s více než třemi sty tisíci návštěvníky (29. místo). Místní jednička, Dolní oblast Vítkovice (DOV) s více než 1,5 milionem návštěvníků, tam letos překvapivě chybí.



„Po konzultaci s odborníky máme jinou metodiku hodnocení. DOV jsme zařadili do nové kategorie Sdružených objektů. Řešili jsme to s vedením industriálních památek poslední tři roky a opakovaně je žádali o poskytování oddělených údajů za Landek Park, Důl Hlubina a Vysoké pece. Ale odmítli to,“ říká mluvčí agentury CzechTourism Renata Kasalová.

Šéf industriálních památek Petr Koudela nesouhlasí.

„V minulých letech jsme si své stanovisko vždy vyargumentovali a obhájili, ale letos se mnou nikdo nic takového neřešil. Verdikt jsem se dozvěděl až z médií. Chápu, že nelze spojovat například hrady a zámky z různých míst, ale u nás jde o jedno město a instituci, jeden marketing a program. Je to podobné, jako by chtěli rozdělit objekty Pražského hradu. Ten je však i letos akceptován jako jeden celek,“ líčí Koudela.

Podobně to vnímá i zastupitel města a kraje za KSČM Josef Babka. „Rozhodnutí agentury CzechTourism je evidentně uděláno od stolu. Oddělit Landek od Dolní oblasti je podobné, jako bych tvrdil, že Jelení příkop nepatří k Pražskému hradu,“ řekl.

Ostrava už jednou ostrouhala. Kvůli lanovce na Petřín

Ostravské industriální památky měly obsadit třetí místo v žebříčku turistických cílů už před třemi lety, kdy poprvé překonaly hranici milionu návštěvníků a poprvé tak přeskočily pražský AquaPalace.

Před DOV tak zůstaly jen další dvě pražské atraktivity: Hrad a zoo. Jenže místa na stupních vítězů se Ostrava nedočkala.

Agentura totiž v roce 2016 nově zařadila do hodnocení za rok 2015 i lanovku na Petřín, která rázem obsadila druhé místo a drží si ho dosud. DOV tak opět zůstala čtvrtá.

To se právě teď mělo změnit, protože DOV loni poprvé překonala už i pražskou zoo. Místo bronzu ale přišla další ledová sprcha v podobě nové metodiky hodnocení návštěvnosti.

Postup agentury kritizují Světlík i hejtman

Postup agentury, která zřídila novou kategorii Sdružené objekty, kam spadly kromě DOV například i Národní galerie v Praze či Muzeum v Bruntále, nemile zaskočil vlastníka Dolních Vítkovic Jana Světlíka i některé místní politiky. Ti za to agenturu kritizují.

„Už když do seznamu atraktivit zařadili lanovku na Petřín, dost jsem se divil. Letos jsem čekal, že se tam snad objeví i pražské metro, aby nás někdo přeskočil. Ale je to ještě horší. Dolní Vítkovice vypadly úplně z TOP seznamu a nejsou ani na seznamu architektonických nebo vědeckotechnických památek, protože CzechTourism po deseti letech změnil metodiku, a ta to vyřešila,“ říká Světlík.

Rozdělení DOV na menší celky rozhodně odmítá. „Dolní Vítkovice a Landek Park ukazují jeden technologický řetězec - od těžby uhlí po výrobu železa. Na Landeku je viditelný unikátní výstup černého uhlí na povrch, v Dolních Vítkovicích je důl Hlubina, bývalý plynojem a vysoké pece. Naštěstí DOV nerozvíjíme kvůli tabulkám. Ale Ostravě i Moravskoslezskému kraji tahle novinka CzechTourismu uškodila. A to by se dít nemělo,“ dodal podnikatel.

Stejný názor má i moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). „Považuji to za zbytečnou a pro mne zcela nepochopitelnou změnu metodiky, která určitě DOV a kraji nepomůže. Už jsem své stanovisko sdělil ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové. Rád bych, aby se CzechTourism vrátil k původnímu nastavení. Agentura by měla regionům pomáhat a nikoliv neuváženými kroky škodit,“ uvedl Vondrák.

CzechTourism: Nikoho nediskriminujeme. Regionu pomáháme

Mluvčí CzechTourism Renata Kasalová striktně odmítá, že by chtěli diskriminovat Moravskoslezský kraj a jeho turistické cíle. „Rozhodně se to neděje,“ ohradila se Kasalová.

Důkazem je podle ní například realizace celosvětové konference TBEX (The Travel Blog Exchange), kterou agentura přivedla do DOV v červenci a do které investovala 1,75 milionu korun.

„Panu hejtmanovi situaci objasníme,“ ujišťuje Kasalová s tím, že žebříček návštěvnosti turistických cílů neslouží ke zvýhodňování konkrétních subjektů.

„Jedná se o objektivní statistiku. Profesionalizaci výzkumu a změnu metodiky jsme dlouho konzultovali s odborníky z oblasti cestovního ruchu i vysokých škol a z toho vzešla jednoznačná definice turistického cíle. Tím může být pouze jednotlivý objekt, atraktivita vymezená trajektorií (například naučná stezka) či uzavřený areál. Naopak není jím dočasná událost, soubor vzájemně nepropojených cílů, či destinace jako taková (například centrum města),“ vysvětlila.

I primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) oceňuje zásluhy agentury na pořádání konference TBEX propagující cestování a nemyslí si, že měnila metodiku s cílem poškodit DOV. „Zmíněná konference má pro zvýšení povědomí o naší industriální lokalitě mnohonásobně větší význam než jakýkoli tuzemský žebříček,“ řekl Macura.

Ale doplnil, že změny metodik, pokud nejsou vyvolány zásadní změnou vnějších podmínek, nemá rád, protože znesnadňují porovnávání. „V tomto případě se domnívám, že změna byla zbytečná. Na návštěvnost DOV to však jistě negativní vliv mít nebude,“ míní primátor.

Místní doufají, že nepadlo poslední slovo

Renata Kasalová zdůraznila, že agentura CzechTourism už podpořila Moravskoslezský kraj včetně Ostravy řadou aktivit a další chystá. Ale narovinu říká, že o další změně metodiky srovnávání návštěvnosti ani o návratu k předchozí verzi neuvažuje.

„Nemáme důvod, protože současná verze vznikla v návaznosti na žádosti desítek subjektů a po konzultaci s odborníky,“ shrnula situaci mluvčí agentury.

Místní se přesto nevzdávají a doufají, že buď agentura zruší „zbytečnou“ kategorii Sdružených objektů, nebo z ní alespoň vyřadí DOV. Rozhodně o tom chtějí dál jednat.

A když neuspějí? „Dolní Vítkovice, Landek, Hasičské i Ostravské muzeum, zoo, Slezskoostravský hrad, Dny NATO, připravované Dopravní muzeum či skvělá divadelní scéna… To vše jsou reálné důkazy toho, kam se Ostrava ubírá a tím si vytváří vlastní hodnotící kritéria, která její návštěvníci vnímají. Většina lidí vůbec netuší, jaká je metodika hodnocení CzechTourismu. Ale jsou nadšení z akcí pořádaných v DOV, a to je podstatné,“ říká například zastupitel krajského města za ČSSD Ivo Hařovský.

Půl století fáraly tisíce horníků do dolu Hlubina díky tomuto těžnímu stroji:



VIDEO: V Dolních Vítkovicích částečně opravili unikátní těžní stroj Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu