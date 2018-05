Odborníci nezjistili, co přesně způsobilo zemětřesení na Hlučínsku

Něco takového Geofyzikální ústav Akademie věd ČR nepamatuje. Po prosincovém zemětřesení na Hlučínsku dorazilo 609 hlášení ze speciálního webového formuláře od lidí, ve kterém popisovali, jak se otřesy projevovaly.

„Ano, je to mimořádné číslo. Vždyť po zemětřeseních v západních Čechách, kde jsou poměrně četná, dostáváme hlášení maximálně v řádu několika málo stovek,“ potvrdil Jan Zedník ze seismického oddělení geofyzikálního ústavu.

Přiblížil, že odborníkům hlášení slouží k lepšímu pochopení seismického jevu a také kvůli posudkům pojišťovnám. „Pokud lidé uplatňují škody, tak pojišťovna po nás chce vyjádření,“ vysvětlil Zedník.

O události na severovýchodě země dorazilo hlášení dokonce až z Havlíčkova Brodu na Vysočině. „Možné to je, otřesy tam byly ale velmi slabé.“

Ohnisko zemětřesení leželo 13 kilometrů hluboko

Seismologové zkoumání zemětřesení už uzavřeli. Loni v neděli 10. prosince ve 3.52 hodin se země otřásla silou 3,5 magnituda devítistupňové Richterovy stupnice. Po několika upřesněních odborníci stanovili epicentrum na okraj obce Markvartovice, pár desítek metrů od domů v ulici Na Hřibovci (souřadnice 49,92° s. š. a 18,23° v.d.). Ohnisko leželo v hloubce třináct kilometrů pod povrchem.

„Já zemětřesení zaspal, což mě moc mrzí, protože jsem geolog. Bydlím sice nedaleko od místa epicentra, ale záleží na geologickém složení,“ uvedl markvartovický radní Pavel Merta s tím, že pod jejich domem leží silná vrstva horniny. Naopak jinde, kde jsou tektonické zlomy, mohli i přes větší vzdálenost otřesy vnímat mnohem silněji.

Jako když se blíží těžký nákladní automobil

V obci se o zemětřesení hodně mluvilo, vždyť nikdo na Hlučínsku něco podobného nepamatuje. „Lidé hluk vyvolaný otřesy popisovali jako příjezd těžkého automobilu, někomu se rozhoupal lustr, jinému cinkaly skleničky,“ popsal Merta. Otřesy trvaly jen několik sekund, přičemž neměly žádné dozvuky.

Podle starosty obce Pavla Myslivce na radnici nikdo škody na domech nehlásil. I jeho otřesy země neprobudily. „Ale to není nic divného. Já zaspal i zemětřesení v Chorvatsku, kde dokonce evakuovali hosty hotelu,“ usmál se.

Vlivy otřesů pociťovali lidé zejména na celém Opavsku, ale také v Ostravě, Na Karvinsku, Novojičínsku nebo v jižním Polsku.

Další zemětřesení? Možná zítra. Nebo za sto let

Geologové označují zemětřesení na Hlučínsku jako velmi nečekané a neobvyklé. Vždyť něco podobného se stalo u Opavy ve 30. letech minulého století. Běžné bývají otřesy na Karvinsku, ale tam jsou výhradně důsledkem těžby uhlí. „Hlučínsko? To nepamatujeme,“ konstatoval Zedník, který s kolegy z geofyzikálního ústavu Pavlou Hrubcovou a Janem Šíleným napsali o zemětřesení podrobný článek do časopisu Vesmír.

V něm přiznávají, že netuší, jak zemětřesení vzniklo. „Nevíme, ke kterému zemskému zlomu ho přiřadit,“ připustil Zedník.

„Mapování zlomů do hloubky je pro geology obecně problém. Zemětřesení jsou k tomu leckdy jediným nástrojem. Kromě situování zlomu v hloubce nás přirozeně ještě informují o jeho stavu, říkají, že není „zaléčenou“, ale živou frakturou v těle naší planety Země. Strukturou, na které se může ještě ledacos stát a kterou je třeba brát v potaz při plánování velkých staveb a infrastruktury. A ještě cennější je taková informace, pokud je seismická aktivita na zlomu řídká. A přesně to je i případ zemětřesení u Hlučína,“ doplnili pracovníci Geofyzikálního ústavu.

Při otázce na další možné zemětřesení si Zedník jen povzdychl. „Zítra, nebo za sto let. To ovlivňuje tolik faktorů, že předpovědět to nikdo nedokáže.“