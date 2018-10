Pomstila napadení svého otce, za vraždu dostala třináct let

Státní zástupce i obhájce si vzali lhůtu na rozmyšlenou pro případné odvolání, rozsudek tak zatím není pravomocný.

Útoku ženy předcházela potyčka v nedalekém pohostinství. Tam otce Leškové napadli tři muži.

O tři dny později Lešková za jedním z nich dorazila a měla s sebou nůž s čtrnácticentimetrovou čepelí. S mužem se pohádala a v opilosti ho bodla do hrudníku, načež zemřel (o případu jsme psali zde).

Ženě za úkladnou vraždu hrozil trest od dvanácti do dvaceti let. U soudu popírala, že by muže chtěla zavraždit.

„Myslela jsem si, že jsem bodla jen do ruky. Copak si myslíte, že v den narozenin mého dítěte bych někoho chtěla zabít?“ hájila se se slzami v očích u soudu.